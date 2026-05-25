Zully y Cañita oficializan su relación y dejaron en shock a todos al revelar: “Ya tenemos 2 meses”

La confirmación de relación se dio durante la inauguración de la tienda física de Zully en Gamarra. Foto: captura TikTok

La conocida streamer Zully y el famoso tiktokter Cañita han dejado sorprendidos a todos al hacer esta confesión en público.

La tiktoker Zully y el streamer ‘Cañita’ confirmaron oficialmente su romance durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra. La pareja sorprendió a todos los asistentes al revelar que ya llevan dos meses juntos, luego de semanas de rumores y especulaciones en redes sociales.

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Cañita confesó relación amorosa con Zully

El anuncio ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando ambos tomaron el micrófono frente al público y decidieron contar la verdad sobre su relación. Hasta ese momento, muchos seguidores ya sospechaban que entre ellos había algo más que amistad debido a las constantes apariciones y la química que mostraban en redes.

La noticia se volvió viral rápidamente gracias a un clip compartido en TikTok. En el video, ambos mencionan que había algo que todavía no querían hacer público, hasta que ‘Cañita’ terminó confesándolo: “Para los que no sabían, pues yo con Zully ya llevamos dos meses de relación. No quería anunciarlo, pero… porque normalmente sé que la gente se mete en la relación”.



(Fuente: Leobrichow)

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Los nervios de Zully al confirmar relación

En plena inauguración, la cantante de “Las bonitas con las bonitas” agarró el micrófono y, entre risas y algo de nervios, dejó caer que tenía una noticia especial para sus seguidores. “Esta también es una sorpresa, pero él que lo diga, porque es el hombre. Me voy a poner nerviosa”, comentó frente al público, mientras todos esperaban la confesión. Minutos después, el influencer de 24 años, conocido como el “Rey de las batallas de TikTok”, confirmó que ambos ya llevan dos meses de relación.

La noticia del romance entre Zully y Cañita rápidamente explotó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones. Muchos fans celebraron la relación y les dejaron mensajes de apoyo, mientras que otros comenzaron a comentar sobre antiguos rumores sentimentales que involucraban a ambos influencers, abriendo debate sobre la verdadera línea de tiempo de su historia de amor.