Camilo dará gran concierto en Perú como parte de su gira 'Nuestro lugar feliz': todo lo que debes saber de su show en Lima

Camilo regresa al Perú con su gira 'Nuestro lugar feliz': todo lo que debes saber de su concierto en Lima. (Foto: redes sociales)

Camilo vuelve al Perú como parte de su tour 'Nuestro lugar feliz'. Conoce todos los detalles de su esperado concierto en Lima.

La estrella colombiana de la música, Camilo, anuncia su regreso a Perú con su tour 'Nuestro lugar feliz', el martes 25 de febrero de 2025 en la tribuna norte del Estadio Nacional. La venta de entradas inicia este jueves a las 10:00 a.m. en Teleticket con un descuento exclusivo del 15% con tarjetas Interbank.

Después de conquistar Estados Unidos, Puerto Rico y otros países con rotundo éxito, el exitoso cantante colombiano promete una noche inolvidable con lo mejor de su repertorio musical y posibles sorpresas especiales.

La gira 'Nuestro lugar feliz' incluye éxitos como: 'Bebé', 'Aeropuerto', 'Kesi', 'Una vida pasada', 'No se vale', 'Pegao', 'Contigo voy', 'No te vayas', 'Tattoo', 'Gordo', entre muchos otros. Evaluna Montaner siempre lo ha acompañado en la mayoría de sus presentaciones y quizá esta vez no sea la excepción.

Camilo no ha visitado Perú desde 2023, cuando se presentó con su gira 'De adentro pa'fuera' y celebró su cumpleaños con sus fanáticos. El tour también lo llevará a El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una noche inolvidable con Camilo y su tour 'Nuestro lugar feliz', el martes 25 de febrero de 2025 en la tribuna norte del Estadio Nacional. La venta de entradas inicia este jueves a las 10:00 a.m. en Teleticket con un 15% con tarjetas Interbank.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!