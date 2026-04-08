Detrás De La Letra: tus artistas favoritos también cuidan su salud mental y lo cuentan en sus canciones

En Radio Planeta lanzamos "Detrás De La Letra". Foto: CRP

Billie, Taylor, Justin, Selena, Shawn y más hablaron de lo que realmente estaban viviendo cuando escribieron esas canciones que escuchas todos los días. Esto es lo que hay detrás de la letra.

Las escuchas en el bus, en el gym, mientras scrolleas. Pero hay algo que probablemente no sabías: varias de esas canciones nacieron de momentos difíciles. Y lo más interesante no es el momento difícil en sí, sino lo que hicieron después. Fueron a terapia, buscaron apoyo y hoy lo cuentan con naturalidad para que nadie sienta que tiene que callárselo.

En Radio Planeta lanzamos "Detrás De La Letra": una campaña para hablar de salud mental a través de las historias de los artistas que más suenan en el planeta. Porque si ellos pudieron pedir ayuda, tú también puedes.

Selena Gómez — 'My Mind & Me'

La historia de Selena es una de las más documentadas de la industria. En 2015 fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que ataca el propio cuerpo. Dos años después, en 2017, recibió un trasplante de riñón de su amiga Francia Raisa. Lo que muchos no sabían es que durante todo ese proceso también batallaba con ansiedad y depresión.

En 2020 reveló públicamente que fue diagnosticada con trastorno bipolar. Lo contó en una entrevista y dijo que ese diagnóstico le dio claridad sobre todo lo que había vivido por años sin entender qué le pasaba. En 2022 lanzó el documental “My Mind & Me” en Apple TV+, donde mostró sin filtros cómo convive con su salud mental día a día. Ese mismo año cofundó Wondermind, una plataforma de contenido y herramientas de salud mental.

Cuando escuchas “my mind and me, we don’t get along sometimes” sabiendo todo esto, ya no suena a metáfora. Es exactamente lo que estaba viviendo.

Demi Lovato — 'Sober'

Demi fue diagnosticada con trastorno bipolar a los 17 años. Desde muy joven lidia con trastornos alimenticios y adicción a sustancias, y en 2010 ingresó por primera vez a un centro de rehabilitación. En 2017 lanzó el documental “Simply Complicated” donde habló sin rodeos de su diagnóstico, su relación con la comida y su lucha con las adicciones.

En julio de 2018 sufrió una sobredosis que fue ampliamente cubierta por los medios. Sobrevivió y en 2021 lanzó el documental “Dancing with the Devil” y el álbum del mismo nombre, donde habló de ese momento y de su proceso de recuperación. Su historia es clara en algo: la recuperación no es lineal, tiene caídas, y eso no la hace menos válida.

“Sober” la escribió como una disculpa pública a las personas que la querían y que había decepcionado. No muchos artistas tienen ese nivel de honestidad.

Billie Eilish — 'Everything I Wanted'

Billie tiene síndrome de Tourette, algo que reveló en 2018 en una entrevista con Ellen DeGeneres. Pero además de eso, habló extensamente en el documental “The World’s a Little Blurry” (2021, Apple TV+) sobre sus episodios de depresión y sobre lo que se siente quedarse atrapada en tu propia cabeza sin saber cómo salir.

También habló de dismorfobia corporal: la incapacidad de mirarse al espejo sin odiarse. Por eso usó ropa holgada durante años, para que nadie pudiera ver su cuerpo y juzgarlo. Comenzó terapia desde joven y hoy lo menciona con la misma naturalidad con la que habla de cualquier otra cosa en su vida.

“I tried to scream but my head was under water.” Cuando sabes lo que Billie estaba viviendo, esa línea ya no suena a metáfora. Es una descripción bastante exacta de cómo se siente la depresión.

Taylor Swift — 'Anti-Hero'

En el documental “Miss Americana” (2020, Netflix), Taylor habló por primera vez de su trastorno alimenticio. Describió cómo veía fotos de sí misma en eventos y pensaba que necesitaba dejar de comer. Contaba calorías de forma obsesiva y condicionaba lo que comía según si iba a salir en fotos o no. Eso duró años.

En 2019 escribió un ensayo para la revista Elle donde también abordó su relación con su cuerpo y cómo aprendió a no depender de la opinión de otros para validarse. Buscó terapia y hoy habla del tema para que nadie piense que ese tipo de presiones son exclusivas de gente “común”. Le pasa a quienes más xito tienen también.

“I’ll stare directly at the sun but never in the mirror.” Una vez que sabes su historia, esa línea de Anti-Hero pesa distinto.

Justin Bieber — 'Lonely'

En 2019, Justin publicó un post en Instagram donde escribió abiertamente sobre su depresión. Dijo que batallaba constantemente con sentimientos de desesperanza y que había días en los que simplemente no podía funcionar. Ese mismo año anunció una pausa en su carrera, citando su salud mental como la razón principal.

En su documental “Justin Bieber: Seasons” (2020, YouTube) contó que entre los 16 y 18 años consumió demasiadas drogas recreativas y que el éxito a tan temprana edad lo dejó sin herramientas emocionales para manejar la presión. Creció en público, con todo el mundo mirando, sin que nadie le enseñara a procesar nada de eso. Buscó terapia, se apoyó en su familia y hoy habla del tema sin filtro.

“Everybody knows my name now, but something about it still feels strange.” Tener todo y sentirte solo es más común de lo que parece, y él lo vivió en primer plano.

Y no están solos: otros artistas que también lo vivieron

Estos cinco no son los únicos. Shawn Mendes canceló su World Tour en 2022 a mitad de gira para enfocarse en su salud mental y reconoció que no estaba en condiciones de seguir. Katy Perry habló públicamente de la depresión que vivió después de su divorcio de Russell Brand, e incluso habló de haber tenido pensamientos suicidas en ese periodo. BTS tiene una postura muy abierta sobre el burnout y el miedo a perder la pasión por lo que hacen; apoyan activamente campañas de bienestar mental juvenil junto a UNICEF. Ed Sheeran habló de cómo el exceso de giras y la presión lo llevaron a la depresión y al abuso de sustancias. Olivia Rodrigo habla con naturalidad sobre la ansiedad y va a terapia.

La lista sigue. Y eso no significa que el mundo esté roto. Significa que pedir ayuda es algo que hacen personas exitosas, talentosas y admiradas. Que nadie está exento. Y que hacerlo no te quita nada, te da.

¿Qué dicen los números?

Según datos del MINSA y la OMS, casi el 30% de adolescentes peruanos reportan síntomas depresivos y 8 de cada 10 jóvenes con problemas de salud mental no buscan ayuda. Las redes sociales son el primer lugar donde se expresan, pero también donde más se guardan lo que sienten.

Si algo de lo que leíste te suena familiar, esto puede ayudarte:

Habla con alguien de confianza. Un amigo, un familiar, quien sea que te escuche sin juzgarte.

Lo que sientes tiene nombre y tiene solución. No estás exagerando.

LÍNEA 113, OPCIÓN 5

Gratuita | Confidencial | 24 horas. Atención en salud mental del MINSA

También puedes buscar atención en un centro de salud público o clínica privada. Si cuentas con SIS o EsSalud, pídele a tu médico de cabecera que te derive a un especialista en salud mental. Si tienes seguro privado, revísa tu cobertura y agenda una cita directamente con un psíclogo o psiquiatra.

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