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Taylor Swift emocionó hasta las lágrimas a Travis Kelce con sus votos matrimoniales

Martes, 7 de julio de 2026 19:05

Taylor Swift y Travis Kelce se emocionaron hasta las lágrimas con sus votos. (Foto: Travis/ Instagram)

Los detalles de la boda más comentada del año siguen saliendo a la luz y los románticos votos de Taylor Swift ya tienen conmovidos a miles de fanáticos.

A pocos días de su comentada boda, comenzaron a filtrarse algunos detalles de los votos matrimoniales que Taylor Swift y Travis Kelce se dedicaron durante la ceremonia. Las palabras de la cantante no tardaron en conmover a sus seguidores.

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Revelaron los votos matrimoniales de Taylor Swift y Travis Kelce

Según personas que asistieron al enlace, Taylor recordó la adolescencia del jugador de la NFL y destacó que siempre admiró la clase de persona que era, incluso antes de convertirse en una estrella del deporte.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la cantante contó que Travis solía acompañar a los estudiantes que sufrían bullying durante la hora del almuerzo para que no se sintieran solos. Sus palabras hicieron que el deportista rompiera en llanto.

La emoción fue compartida por ambos. Travis también leyó unos votos escritos por él mismo, en los que prometió amar y cuidar a Taylor para siempre, protagonizando uno de los instantes más especiales de la ceremonia.

(Foto: Taylor / Instagram)

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Aunque los recién casados han mantenido gran parte de su boda en privado, las filtraciones de este romántico momento rápidamente se hicieron virales. Ahora, los fanáticos esperan que la pareja revele más imágenes y detalles de uno de los enlaces más comentados del año.

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