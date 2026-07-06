Paul McCartney interpretó un clásico de The Beatles en la boda del año de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce estuvo llena de sorpresas, pero el momento más aplaudido fue la presentación de Paul McCartney durante la recepción.
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dejando momentos inolvidables. Tras la ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, los recién casados sorprendieron a sus invitados con un concierto privado de Paul McCartney.
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Según informó la revista People, el legendario músico británico interpretó 'I Want to Hold Your Hand', uno de los primeros grandes éxitos de The Beatles, una canción que habla sobre el amor inocente y el deseo de estar junto a la persona amada.
Paul McCartney cantó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
La presentación se realizó durante la recepción de la boda. De acuerdo con una fuente citada por el medio, fue Andrea Swift, madre de la cantante, quien invitó a todos los asistentes a ingresar al salón donde estaba instalado el escenario para disfrutar del show.
La exclusiva boda reunió a cerca de mil invitados, entre actores, músicos, deportistas y otras figuras del espectáculo. Paul McCartney no solo asistió como invitado, sino que también se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la celebración.
La participación del exintegrante de The Beatles no fue una casualidad. Taylor Swift ha expresado en diversas ocasiones la admiración que siente por el músico, a quien considera una de sus principales influencias artísticas.
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Ambos compartieron una recordada sesión fotográfica para la revista Rolling Stone en 2020 como parte de la serie 'Musicians on Musicians', un encuentro que reflejó la cercana relación y el respeto mutuo entre dos de las figuras más importantes de la música.
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