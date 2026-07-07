Sabrina Carpenter mostró el vestido que usó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Sabrina Carpenter y Taylor Swift han construido una cercana amistad que se hizo más fuerte en los últimos años. Foto: Instagram

A través de su perfil de Instagram, Sabrina Carpenter compartió la foto del look que lució en el matrimonio de Taylor Swift.

Sabrina Carpenter por fin reveló el look que usó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, luego de que sus seguidores solo vieran algunos adelantos de su presencia en la celebración. La cantante compartió varias fotografías en las que mostró con más detalle el vestido que eligió para el evento, convirtiéndose rápidamente en uno de los atuendos más comentados.

Sabrina Carpenter y el vestido que usó en la boda de Taylor Swift

La intérprete de ‘Espresso’ eligió un vestido negro de encaje con un estilo romántico, elegante y con un toque gótico. La prenda resaltaba por su corpiño ceñido, su diseño de cintura baja tipo drop waist y una falda amplia con varias capas que le daban mayor movimiento y volumen.

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Uno de los elementos que más llamó la atención fue una flor en color rosa pálido colocada sobre el vestido. Este detalle rompía con el tono oscuro del look y le daba un contraste delicado al conjunto que lució la artista.

El vestido fue identificado como una creación personalizada de Rodarte, marca reconocida por sus diseños artesanales y su estilo romántico. Sabrina completó su look con el cabello en ondas suaves y un maquillaje en tonos rosados, manteniendo la imagen dulce y sofisticada que la caracteriza.



(Foto: Instagram)

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¿Cuál es el lazo de amistad entre Sabrina Carpenter y Taylor Swift?

Sabrina Carpenter y Taylor Swift han construido una cercana amistad que se hizo más fuerte en los últimos años, sobre todo luego de que Carpenter participara como artista invitada en The Eras Tour. Desde ese momento, ambas cantantes han dejado ver su buena relación y el apoyo que se brindan dentro del mundo musical.

La publicación del vestido de Sabrina Carpenter se suma a los detalles que siguen dando que hablar sobre la boda de Taylor Swift. Además de la ceremonia, los looks de los invitados se convirtieron en uno de los temas que más curiosidad generó entre los fans y usuarios en redes sociales.