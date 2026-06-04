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Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub terminan su relación tras más de un año juntos

Jueves, 4 de junio de 2026 17:09

La relación de Camila Cabello con el empresario llegó a su fin. (Foto: Billboard)

El romance entre la cantante y empresario habría llegado a su fin, según un conocido medio internacional.

Camila Cabello y el empresario Henry Junior Chalhoub decidieron poner fin a su relación después de más de un año juntos. Según reportes internacionales, la separación se dio en buenos términos y de manera amistosa.

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Camila Cabello terminó su relación con Henry Junior Chalhoub

De acuerdo con información publicada por 'The Sun', la pareja habría tomado la decisión tras reconocer que, con el paso del tiempo, se habían ido distanciando. Aunque compartieron momentos especiales durante su romance, ambos concluyeron que lo mejor era seguir caminos separados.

Una fuente cercana a la expareja aseguró que la ruptura se produjo luego de una conversación sincera entre ambos, en la que analizaron el rumbo de su relación y el futuro que deseaban para sus vidas.

"Camila y Henry tuvieron una conversación honesta y llegaron a la conclusión de que debían terminar su relación", señaló la fuente citada por el medio británico.

(Foto: Difusión)

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Asimismo, se indicó que la separación ocurrió sin conflictos ni escándalos. "Se divirtieron mucho juntos mientras duró, pero no estaba destinado a ser", agregó la persona cercana a la ahora expareja.

Hasta el momento, Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub no se han pronunciado públicamente sobre el fin de su relación. Sin embargo, la noticia ha generado diversas reacciones entre los seguidores de la intérprete de éxitos como 'Havana' y 'Señorita'.

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