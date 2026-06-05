Dua Lipa y Callum Turner iniciaron las celebraciones de su boda en Sicilia

Dua Lipa y Callum ya iniciaron la celebración de su boda. (Foto: Dua Lipa/ Instagram)

¡La fiesta comenzó! Dua Lipa y Callum Turner se mostraron muy felices junto a sus invitados.

Dua Lipa y Callum Turner ya comenzaron los festejos de su esperado matrimonio. La pareja organizó una exclusiva fiesta previa a la boda en la ciudad de Palermo, en Sicilia, rodeados de familiares, amigos y reconocidas figuras del mundo del espectáculo.

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Dua Lipa y Callum Turner iniciaron su celebración

El evento se llevó a cabo en el histórico Palazzo Valguarnera Gangi, donde los invitados disfrutaron de un elegante cóctel. Durante la celebración, la cantante lució un vestido blanco con espalda descubierta y detalles de flecos, mientras que el actor apostó por un traje beige.

Los asistentes pudieron ver a la pareja muy relajada y feliz, compartiendo bailes y muestras de cariño durante toda la noche. Entre los invitados destacaron Charli XCX, su esposo George Daniel y el reconocido productor Mark Ronson.

(Foto: Billboard)

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Según reportes de medios británicos, los novios habrían invertido alrededor de 9.000 libras esterlinas para reservar el recinto y realizar la celebración privada. Además, se implementaron medidas de seguridad especiales en los alrededores del lugar.

Aunque la boda ha generado gran expectativa a nivel internacional, algunos residentes de Palermo expresaron su molestia por las restricciones temporales y cierres en zonas cercanas al evento. Pese a ello, las autoridades locales destacaron la elección de la ciudad como escenario de una celebración tan mediática.