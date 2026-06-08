En Vivo

10:00am - 1:00pm
'Player' con Jorge Aguayo
escuchar en vivo

Search

Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían elegido el escenario de su millonaria boda

Lunes, 8 de junio de 2026 12:31

La boda de Taylor Swift sería en Estados Unidos, según conocido medio de comunicación. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

Un conocido medio internacional reveló que Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían listo el lugar para su matrimonio.

Los rumores sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce no dejan de crecer. Esta vez, la pareja volvió a convertirse en tema de conversación luego de que surgieran versiones sobre el lugar que habrían elegido para celebrar su matrimonio.

PUEDES VER: Dua Lipa y Callum Turner iniciaron las celebraciones de su boda en Sicilia

¿Dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Según información difundida por Page Six, la cantante y la estrella de la NFL ya estarían avanzando con algunos detalles de la ceremonia. Sin embargo, más allá de la fecha o la lista de invitados, lo que más llamó la atención fue el escenario elegido para el gran evento.

De acuerdo con fuentes cercanas, la principal prioridad de la pareja sería mantener la privacidad. Por ello, todos los involucrados en los preparativos estarían manejando la información con absoluta discreción.

La gran sorpresa llegó cuando se reveló que la boda podría realizarse en el famoso Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, conocido por albergar conciertos multitudinarios y eventos deportivos de primer nivel.

PUEDES VER: Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub terminan su relación tras más de un año juntos

Aunque para muchos puede parecer una elección poco convencional para una boda, las fuentes aseguran que el lugar podría transformarse completamente para la ocasión. Incluso señalaron que el recinto ofrecería el nivel de seguridad y control que una pareja tan mediática necesita.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Música

Programación

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios