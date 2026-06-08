Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían elegido el escenario de su millonaria boda

La boda de Taylor Swift sería en Estados Unidos, según conocido medio de comunicación. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

Un conocido medio internacional reveló que Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían listo el lugar para su matrimonio.

Los rumores sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce no dejan de crecer. Esta vez, la pareja volvió a convertirse en tema de conversación luego de que surgieran versiones sobre el lugar que habrían elegido para celebrar su matrimonio.

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¿Dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Según información difundida por Page Six, la cantante y la estrella de la NFL ya estarían avanzando con algunos detalles de la ceremonia. Sin embargo, más allá de la fecha o la lista de invitados, lo que más llamó la atención fue el escenario elegido para el gran evento.

De acuerdo con fuentes cercanas, la principal prioridad de la pareja sería mantener la privacidad. Por ello, todos los involucrados en los preparativos estarían manejando la información con absoluta discreción.

La gran sorpresa llegó cuando se reveló que la boda podría realizarse en el famoso Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, conocido por albergar conciertos multitudinarios y eventos deportivos de primer nivel.

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Aunque para muchos puede parecer una elección poco convencional para una boda, las fuentes aseguran que el lugar podría transformarse completamente para la ocasión. Incluso señalaron que el recinto ofrecería el nivel de seguridad y control que una pareja tan mediática necesita.