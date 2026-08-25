Dua Lipa revela los dos consejos que siguió para disfrutar al máximo su boda con Callum Turner

Dua Lipa confesó cuáles son las recomendaciones que recibió antes de casarse. (Foto: Dua Lipa / Instagram)

La cantante contó que recibió varias recomendaciones antes de la celebración, pero hubo dos que consideró especialmente acertadas.

Dua Lipa habló sobre su boda con el actor Callum Turner y compartió detalles de la nueva etapa personal que atraviesa tras contraer matrimonio. La cantante se sinceró sobre la celebración y su relación en una entrevista con Vogue Italia.

Dua Lipa revela el consejo que recibió antes de su boda con Callum Turner

La pareja realizó primero una ceremonia civil en Londres y luego organizó tres días de festejos en Palermo, Italia. Para Dua Lipa, este país tiene un significado especial, pues asegura que allí encuentra calma y bienestar.

La artista incluso contó que su percepción coincidió con una interpretación de su astróloga mediante la astrocartografía. Según explicó, esta práctica busca mostrar cómo las energías personales pueden cambiar dependiendo de los lugares que una persona visita o elige para vivir.

Antes de la boda, la pareja recibió varios consejos para disfrutar al máximo de la celebración. Uno de ellos fue asistir al evento como si fueran invitados, con el objetivo de evitar el estrés y disfrutar de la jornada.

(FOTO: Dua Lipa / Instagram)

Otro de los consejos que siguieron fue mantenerse atentos el uno al otro durante la celebración para no perderse entre la multitud. Dua Lipa aseguró que esto les permitió pasar más tiempo juntos y crear recuerdos especiales.

Después de los festejos, la cantante y Callum Turner recorrieron diferentes lugares de Italia, entre ellos la Costa Amalfitana, Roma y Sicilia. Dua Lipa también ha mostrado en redes sociales su afinidad por la cultura italiana y ha destacado su admiración por artistas como Mina y Raffaella Carrà.