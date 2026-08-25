El legado de Amy Winehouse revive con 'Tears Dry (Alternative Demo)' a 20 años de 'Back to Black'

Amy Winehouse 'Tears Dry (Alternative Demo)', primer sencillo lanzado por el 20° aniversario del álbum 'Back to Black'.

La canción llega como parte de la celebración por las dos décadas del icónico álbum de la cantante británica.

“Back to Black”, la obra maestra profundamente personal, lírica y musical de Amy, no solo causó una enorme sensación entre la crítica, sino que también se convirtió en un importante éxito comercial. En el Reino Unido, el álbum debutó en el n.º 3 y más tarde alcanzó el n.º 1 en la Official Albums Chart antes de convertirse en el álbum más vendido de 2007. El álbum, que ahora ha vendido más de 4.5 millones de copias el Reino Unido, obteniendo una certificación de 15× Platino, debutó en el n.º 7 del Billboard 200 y finalmente alcanzó el n.º 2 tras la infame cosecha de 5 Grammys de Amy.

Amy arrasó aquella memorable noche al ganar los prestigiosos premios Grabación del año y Canción del año, además de Mejor álbum vocal pop, Artista del año y Mejor interpretación vocal pop femenina con ‘Rehab’. Ahora, 20 años después y con una certificación de doble Platino de la RIAA, Back to Black ha encabezado desde entonces las listas de toda Europa —incluidos Austria, Bélgica, Alemania y Suiza— y ha vendido bastante más de 25 millones de copias en todo el mundo. Amy Winehouse, un talento que surge una vez por generación, es venerada con razón en todo el mundo por su extraordinaria capacidad para componer canciones, su honestidad, su extraordinaria voz y la pureza de su arte.

Para el 20.º aniversario, una edición especial en vinilo transparente de 3LP, con su correspondiente edición en 3CD, reúne la era de Back To Black en un paquete definitivo, con x4 demos nunca antes escuchados ni lanzados, además de lados B poco comunes junto con las pistas deluxe. El tercer disco incluye la notable presentación en vivo desde Paradiso, Ámsterdam, el 8 de febrero de 2007, de la gira Back To Black, nunca antes lanzada íntegramente ni en vinilo ni en DSPs.

Estas ediciones incluyen nuevo arte de portada alternativo, una imagen de las letras manuscritas de Amy procedente de los archivos de Mark Ronson y fotografías nunca antes vistas de los fotógrafos del álbum original, Mischa Richter y Alex Lake, además de notas exclusivas del libreto de Mark Ronson y Salaam Remi. Para completar la gama de formatos del aniversario, las variantes de edición limitada de 1LP del álbum original incluyen un vinilo de color 'Chalkboard Marble’ de 1LP, además de un vinilo Zoetrope de 1LP muy especial y exclusivo de la tienda web, con imágenes en movimiento de Amy. Todos los formatos físicos y digitales se lanzarán a través de UMR/Island el viernes 23 de octubre.