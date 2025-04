Ela Taubert anuncia su álbum debut 'Preguntas a las 11:11': ¿estará Joe Jonas?

El álbum 'Preguntas a las 11:11' de la cantautora colombiana y ganadora del Latin Grammy sale este 9 de mayo.

La ganadora del Latin Grammy, Ela Taubert, reconocida como una de las voces más prometedoras y cautivadoras del pop latino, anuncia el lanzamiento de su anticipado álbum debut 'Preguntas a las 11:11', previsto para el viernes, 9 de mayo.

'Preguntas a las 11:11' es un proyecto íntimo que ofrece una mirada a las reflexiones nocturnas de Ela sobre el amor, el desamor y el autodescubrimiento. Inspirado por los sobre pensamientos que nos mantiene despiertos por la noche, el álbum es un diario musical lleno de preguntas—preguntas que ELA sigue haciéndose. El título del álbum también es un guiño a una tradición familiar de hacer deseos a las 11:11, con cada canción reflejando una pregunta profundamente personal en la vida de Ela.

'Preguntas a las 11:11' incluirá una mezcla de los recientes sencillos de la artista incluyendo '¿Cómo Paso? (Con Joe Jonas)', '¿Para Qué?', '¿Por qué no me fui antes?', '¿Por qué soy así?' y su colaboración con el legendario productor Max Martin, '¿Es en serio?', junto con una gran cantidad de material recién grabado.

Acerca del anuncio del álbum Ela dice: “Después de años de reflexión, crecimiento y exploración creativa, me emociona anunciar la fecha de lanzamiento de mi álbum debut 'Preguntas a las 11:11'. Cada canción es un fragmento de mi vida, una colección de preguntas y un reflejo de los momentos que me dieron forma".



"Este álbum no trata de encontrar respuestas, sino de vivir el proceso, de aceptar que a veces pensar demasiado está bien y que no tener respuestas también está bien. El álbum se convirtió en un refugio y una fuente de escape para mí y mis besties. Cada vez que escucho esas canciones, me hacen reír o recordar momentos, y siento que cada pregunta que inmortalicé allí sonará diferente en el futuro", añadió.

Para acompañar el anuncio del álbum, Ela también lanza el primer adelanto del álbum, '¿Cómo haces?', que comenzó a promocionar en sus redes sociales el mes pasado. '¿Cómo haces?' es un poderoso homenaje a su madre Erika, que ha adquirido un nuevo significado gracias a una tendencia viral en TikTok. Los fans ahora dedican la canción a cualquiera que haya sido su apoyo incondicional, ya sea un padre, amigo, hermano o incluso una mascota.

Una canción especialmente significativa para Ela, '¿Cómo haces?' también incluye las voces en vivo de los fans de su show sold-out de la ‘Metamorfosis Tour’ en Bogotá. Durante el show del septiembre de 2024, Ela invitó a su audiencia a cantar el coro, grabando 15 tomas antes de obtener la grabación perfecta, que ahora acompaña el final de la canción.

Acerca del nuevo tema, Ela menciona: "¿Cómo Haces?" es una canción muy especial para mí. La escribí para mi mamá, lo que la hace aún más significativa. Es un homenaje a mis fans, familia, amigos y a todas las personas que siempre han estado ahí para mí, sin importar las circunstancias. La canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, ¡y solo pensar en ella me hace querer llorar! Hacia el final, se escuchan las voces de mis fans, familia y amigos, que grabamos en nuestro primer concierto Sold Out en Bogotá. De esta manera, me aseguré de que las personas que más amo estuvieran presentes en esta canción que significa tanto para mí.”

