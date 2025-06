Overpass Lima 2025: Minho, popular cantante de SHINee, es el tercer artista que llega por primera vez al Perú 

Minho ha sido pieza clave en la construcción del sonido de SHINee, especialmente en sus primeros álbumes. (Foto: DIFUSIÓN)

El cantante surcoreano Minho forma parte de la reconocida boyband SHINee

Quién no ha escuchado a SHINee, una de las agrupaciones más importantes del género KPOP y el Overpass Lima devela a su tercer ídol, Minho, uno de los miembros de la popular boyband que llegará a nuestro país el próximo 11 de septiembre en el Estadio de San Marcos.

Minho, reconocido artísticamente por su versatilidad, es un destacado rapero, cantante y actor surcoreano que forma parte de la exitosa boyband SHINee donde se ha desempeñado como el rapero principal del grupo.

Su carrera comenzó de manera inusual en 2006, desde entonces, Minho ha demostrado su talento no sólo en la música, sino también en el ámbito actoral, consolidándose como una de las figuras más completas del entretenimiento en Corea del Sur.

Minho ha sido pieza clave en la construcción del sonido de SHINee, especialmente en sus primeros álbumes y es ampliamente reconocido por haber escrito y coescrito gran parte de los raps del grupo, aportando un sello personal a sus interpretaciones.

Su debut en la actuación fue el 20 de noviembre de 2010, protagonizando el drama especial de KBS2 Pianist junto a la actriz Han Ji-hye. Su participación marcó el inicio de una prometedora carrera actoral que se ha ido complementando con su trayectoria musical.

Entre sus temas más populares se encuentran: 'Heartbreak', 'Because of You' , 'Call Back', 'Chase' además ha sido nominado a los premios “The Best Male Idol as Model.Award”, “Best Performance Musician on Musik Bank” , “Mejor actor revelación” que le ha permitido convertirse en uno de los Idols más importantes del mundo.

Minho, es el tercer ídol que se suma a la cartelera junto a Fromis_9 y a Youngjae, integrante de la también exitosa boyband GOT7 en el primer festival de KPOP más importante de los últimos años, el Overpass Lima, que se llevará a cabo el 11 de septiembre en el Estadio de San Marcos, la preventa se inicia los días 02 y 03 de julio a través de Ticketmaster.

