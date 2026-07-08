Justin Bieber estará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Justin Bieber se presentará en la final del Mundial 2026. (Foto: IA)

La FIFA confirmó que el cantante canadiense se unirá a Shakira, Madonna y BTS en el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La FIFA sorprendió a los fanáticos al confirmar que Justin Bieber formará parte del esperado show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El cantante compartirá escenario con Shakira, Madonna y la banda BTS en un espectáculo sin precedentes.

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Justin Bieber se presentará en el Mundial 2026

La gran presentación se realizará el próximo 19 de julio en el New Jersey Stadium, durante la final de la Copa del Mundo. Será la primera vez que el torneo cuente con un show de medio tiempo de esta magnitud.

El anuncio fue realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó que el evento no solo buscará entretener al público, sino también apoyar una importante causa benéfica.

"Nos enorgullece contar con Justin Bieber, quien se unirá a Madonna, Shakira y BTS para coprotagonizar el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", señaló Infantino al hacer oficial la noticia.3

(Foto: Justin Bieber/ Instagram)

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La presentación de Justin Bieber ha generado gran emoción a sus fans, ya que podrán disfrutar del talento del artista, además, es posible que haga un dueto con algunos de los artistas que se presentarán en la final del Mundial 2026.