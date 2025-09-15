Kali Uchis anuncia Sincerely P.S. (Deluxe), disponible el 26 de septiembre. Foto: Difusión

Kali Uchis lanza el esperado sencillo 'Cry About It!', en colaboración con Ravyn Lenae, como primer adelanto de su próximo álbum Sincerely: P.S. (Deluxe).

Tras agotar las entradas en dos noches consecutivas en el Kia Forum de Los Ángeles, y con otra noche más con entradas agotadas a finales de este mes en el Intuit Dome, Uchis deleita a sus fans con cameos sorpresa de Peso Pluma, SZA y Steve Lacey. A lo largo de esta gira, Uchis ha llevado 'The Sincerely, Tour' a grandes recintos de todo Estados Unidos.

Mañana comienza la primera de las dos fechas en el Madison Square Garden. En cada parada, ha llevado a sus fans a un viaje en varias fases que comienza con su quinto álbum, Sincerely, recientemente publicado y profundamente personal, y viaja en el tiempo a través de cada uno de sus álbumes aclamados por la crítica. Uchis lleva tiempo dando pistas sobre 'Cry about it', interpretándola en directo durante la gira mientras los fans esperan ansiosos el lanzamiento oficial de la canción.



(Foto: Difusión)

Escrito y producido ejecutivamente por Uchis, Sincerely, muestra a esta estrella que trasciende géneros sintiéndose más auténtica que nunca. La cantautora colombo-estadounidense despliega sus características voces oníricas sobre baladas atemporales, soul ligero y ritmos con bases breakbeat, todo unido por un sentido de paz y protección arduamente ganado, que coincidió con el nacimiento de su primer hijo el año pasado.