Lyna Vallejos y Dani Morro sorprenden con su 'Boda Lyniel' en Lima

En 'BODA LYNIEL', los asistentes serán invitados especiales de la boda más caótica. Foto: Instagram

Este 25 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 7:00 p.m. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

¿Qué podría salir mal el día de una boda? ¡Absolutamente TODO! Y ahí es cuando empieza la diversión. Los queridos creadores de contenido Lyna Vallejos y Dani Morro llegan a Lima con “BODA LYNIEL”, un espectáculo teatral y musical en vivo que hará reír, emocionar y sorprender a toda la familia.

Luego del éxito de su show 'LYNIEL' en países como Argentina, México, Uruguay y Chile, donde conquistaron a miles de fans y recibieron los mejores comentarios del público, la pareja anuncia la esperada segunda parte de su tour internacional, y Lima está incluida.

En 'BODA LYNIEL', los asistentes serán invitados especiales de la boda más caótica, divertida y emocionante del año. Música en vivo, bailes, momentos inesperados, interacción con el público y muchas sorpresas convertirán esta experiencia en una fiesta inolvidable para chicos, adolescentes y padres que siguen a la pareja en redes sociales.



(Foto: Difusión)

Con el humor y la química que los caracteriza, Lyna y Dani llevarán al escenario una historia llena de amor, locuras y situaciones con las que más de una familia se sentirá identificada. Un show pensado para disfrutar juntos, reír sin parar y crear recuerdos inolvidables.

La cita será este 25 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 7:00 p.m. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.