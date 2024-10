Liam Payne murió: ¿quién es Kate Cassidy, su novia con la que viajó a Argentina?

Kate Cassidy se pronunció sobre la muerte de Liam Payne. Foto: Instagram

El ex integrante de One Direction viajó a Argentina junto a su pareja Kate Cassidy, quien recientemente se pronunció sobre el fallecimiento del cantante.

La noticia del fallecimiento de Liam Payne, ex miembro de One Direction, conmocionó al mundo entero. Su novia, Kate Cassidy, ha roto el silencio y ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales, expresando su profundo dolor y amor por el cantante.

La pareja había mantenido una relación estable durante varios años (desde 2022) y eran considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. La muerte de Payne ha dejado un vacío en la vida de Cassidy y de todos aquellos que lo querían.

Kate Cassidy se pronunció sobre la muerte de Liam Payne

"Gracias por todas las amables palabras y el cariño que me ha llegado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Pido y rezo para que me deis el espacio para velar esto en privado", expresó en principio la influencer.



(Foto: TMZ)

Liam, mi ángel. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente, y que seguiré amándote el resto de mi vida. Te quiero Liam", fue el mensaje que publicó Katy Cassidy sobre la muerte de su novio Liam Payne.

¿Quién es Kate Cassidy, novia de Liam Payne?

Kate Cassidy es una joven influencer de 25 años de edad que ha ganado una gran base de seguidores por su contenido diverso que publica en redes sociales, como Instagram, donde acumula 575 mil fans. Ella había llegado junto a Liam Payne Argentina para ver el concierto de Niall Horan. Sin embargo, ella salió del país sudamericano rumbo a Estados Unidos solo dos días antes de la trágica muerte del ex One Direction.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!