Taylor Swift se une a Disney y cantará el tema principal de 'Toy Story 5'

Taylor Swift expresó su felicidad por formar parte de Toy Story 5. (Foto: Pixar / Taylor Swift - Instagram)

La cantante se mostró emocionada tras confirmar que formará parte de la nueva película de 'Toy Story'.

Taylor Swift sorprende a sus fans con una gran noticia. Disney y Pixar anunciaron que la cantante interpretará el tema principal de Toy Story 5, la nueva película de la exitosa saga animada.

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La noticia emocionó a millones de seguidores de Taylor Swift, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales. Además, se trata de una de las colaboraciones más importantes de la cantante con una franquicia cinematográfica de gran éxito mundial.

Taylor Swift reveló el nombre de la canción de Toy Story 5

La canción se llamará 'I Knew It I Knew You' y acompañará las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y los demás personajes de la historia. El anuncio fue compartido a través de las redes sociales de Pixar y de la propia artista.

Disney informó que el tema estará disponible en plataformas digitales desde el próximo 5 de junio. Asimismo, la artista habilitó una preventa especial de la canción en su página web oficial.

(Foto: Taylos Swift / Instagram)

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Taylor Swift expresó su felicidad por formar parte de Toy Story 5 y confesó que es fan de la saga desde que era niña."Siempre soñé con escribir para estos personajes que adoro desde que tenía 5 años y vi la primera película", comentó.

La intérprete también contó que tuvo la oportunidad de ver una versión temprana de la película y quedó encantada con la historia, por lo que decidió escribir la canción apenas regresó a casa.