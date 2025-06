Miley Cyrus reveló por qué no interpretaba las canciones de Hannah Montana

Muchos pensaban que era Miley Cyrus la que no quería interpretar las canciones de Hannah Montana. Foto: TMZ

Miley Cyrus abrió la puerta a un posible reencuentro con su etapa como Hannah Montana.

El mundo Disney ha sido el trampolín para muchas celebridades que comenzaron sus carreras en sus populares series juveniles. Una de las más recordadas es Miley Cyrus, quien dio vida a Hannah Montana y se convirtió en un ícono de toda una generación. Con el paso del tiempo, la artista tomó distancia de ese personaje y construyó una carrera completamente distinta.

Ahora, casi veinte años después del estreno de Hannah Montana, Miley ha revelado una noticia que ha emocionado a sus fans: por fin tiene permiso para cantar en vivo los temas de esa etapa que marcó su vida. Aunque hace años dejó atrás el personaje, su legado sigue presente en la memoria colectiva de muchos.

¿Por qué Miley Cyrus no interpretaba las canciones de Hannah Montana?

Durante mucho tiempo, se pensó que era ella quien no quería interpretar las canciones de Hannah Montana. Sin embargo, Miley aclaró que la razón era otra: la discográfica no le permitía hacerlo. No se trataba de una decisión personal, sino de un tema legal relacionado con los derechos de la música.

"Después de que me marchara de Disney no me dejaban cantar nada de la música de 'Hannah Montana'. No es que no quisiera, me refiero, cantar 'The Best of Both Worlds' entre 'We Can't Stop' y 'Wrecking Ball' no hubiera tenido mucho sentido", explicó Miley en el podcast The Ringer. Añadió que le entristecía no poder cantar esos temas: "esas canciones tenían mi voz, mi cara y que no tenía permiso para cantarlas". Pero ahora, tras haber sido nombrada leyenda Disney, todo cambió: "ya tengo permiso para cantar esas canciones en directo en el futuro, lo cual es bastante chulo", indicó.



¿Miley Cyrus volverá a interpretar las canciones de Hannah Montana?

Esta revelación ha despertado la ilusión entre sus seguidores, quienes no descartan verla interpretar en vivo los temas que marcaron su infancia o adolescencia. Miley, que grabó la serie durante seis años, parece haber hecho finalmente las paces con el personaje del que tanto intentó distanciarse en su etapa más rebelde.

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre si incluirá esas canciones en sus próximos conciertos, la posibilidad está abierta. Si algún día Miley canta la icónica intro de Hannah Montana en vivo, será sin duda un momento inolvidable para ella y para todos los que crecieron cantando sus canciones.