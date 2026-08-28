Ozuna, Farruko y Myke Towers harán vibrar el Estadio Nacional con el Sound Music Festival

Ozuna, Farruko y Myke Towers encabezan una noche histórica. (Foto: Difusión)

El 30 y 31 de agosto habrá venta exclusiva con 20% de descuento para clientes Interbank. La venta general comenzará el martes 01 de setiembre a través de Joinnus.

El próximo 7 de noviembre, el Estadio Nacional será escenario del Sound Music Fest, una de las grandes celebraciones de música urbana del año, que reunirá en una misma noche a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de reconocidos DJs de la escena local.

Encabezando este esperado cartel estará Ozuna, una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel internacional, quien regresará a Lima con un espectáculo cargado de sus grandes éxitos. Junto a él estarán Farruko y Myke Towers, dos referentes indiscutibles del género que actualmente cuentan con millones de seguidores y reproducciones alrededor del mundo.

La programación se completa con Ñengo Flow y Kevin Roldán, consolidando un cartel que reúne diferentes generaciones y estilos del reggaetón en una sola jornada.

UNA EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS CONCIERTOS

Sound Music Fest ha sido concebido como una experiencia integral. El Estadio Nacional contará con un gran escenario, producción audiovisual de alto nivel, zonas gastronómicas y diferentes espacios y experiencias para que el público pueda vivir el festival desde su llegada.

Entre las alternativas destaca VIP Experience, ubicada en el campo frente al escenario, además de las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc (Norte).

El festival contará también con Palco Box Interbank y Palco Box Pilsen, espacios exclusivos con capacidad para 10 personas cada uno, diseñados para quienes buscan vivir el evento en grupo y con una experiencia diferenciada.

ZONAS Y PRECIOS

La venta exclusiva para clientes Interbank se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de agosto, con 20% de descuento en las zonas participantes:

La venta de Palco Box Interbank y Pilsen, sera mediante web y reserva: contacto@soundmusicpe.com

La venta general comenzará el Martes 01 de Setiembre a través de Joinnus.

EL ESTADIO NACIONAL, UNA NOCHE Y GRANDES REFERENTES DEL GÉNERO

El 7 de noviembre, miles de fanáticos tendrán una cita con el reggaetón en el Estadio Nacional. Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán serán protagonistas de una jornada que reunirá música, espectáculo y experiencias en uno de los escenarios más importantes del país.

Sound Music Fest llega a Lima con una propuesta clara: reunir a grandes referentes internacionales de la música urbana y convertir al Estadio Nacional en una gran fiesta.