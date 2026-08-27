¿Miley Cyrus heredará la millonaria fortuna que dejó Dolly Parton? Esto se sabe

Miley Cyrus podría ser la heredera de la fortuna de Dolly Parton. (Foto: Miley Cyrus - Dolly Parton/ Instagram)

La cantante no tuvo hijos y su cercana relación con Miley Cyrus despertó especulaciones sobre quién podría recibir su fortuna.

¿Miley Cyrus heredará la fortuna de Dolly Parton? Esta es una de las grandes preguntas que surgieron tras la muerte de la reconocida cantante de country, quien falleció el 25 de agosto a los 80 años. La artista dejó una millonaria herencia y un importante catálogo musical.

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Dolly Parton no tuvo hijos y su esposo, Carl Dean, murió en marzo de 2025. Su fortuna ha sido calculada en cientos de millones de dólares, además de incluir propiedades, negocios y los derechos de sus canciones.

¿Miley Cyrus es la heredera de la fortuna de Dolly Parton?

En medio de las especulaciones, el nombre de Miley Cyrus comenzó a sonar como una posible heredera. La razón está en la cercana relación que ambas mantuvieron durante muchos años. Dolly fue la madrina de Miley y llegó a considerarla casi como una hija.

Su vínculo se fortaleció cuando Miley protagonizó 'Hannah Montana'. Dolly Parton apareció en la serie y también compartió varios momentos musicales con la joven cantante.

Dolly siempre mostró un gran cariño por Miley y la apoyó durante diferentes etapas de su carrera. Incluso cuando la cantante comenzó a dejar atrás su imagen de 'Hannah Montana', Parton defendió sus decisiones y aseguró que debía encontrar su propio camino como artista.

(Foto: Cover Nation)

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación de que Miley Cyrus vaya a quedarse con la fortuna de Dolly. El testamento de la cantante no se ha hecho público y tampoco existe un documento conocido que confirme quién recibirá su dinero, propiedades o catálogo musical.

Lo que sí se sabe es que Dolly Parton había tomado medidas para organizar su patrimonio. La cantante contó años atrás que trabajaba con abogados para dejar todo preparado y evitar posibles problemas después de su muerte.