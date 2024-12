Rihanna: la insólita parte en la que recibió el autógrafo de Mariah Carey

Rihanna y Mariah Carey son dos de las cantantes más famosas del mundo. (Foto: redes sociales)

Rihanna ha demostrado ser una de las fieles seguidoras de Mariah Carey. La cantante no dudó en asistir al show de su colega en Brooklyn.

En esta mágica temporada navideña, Mariah Carey se erige como la protagonista indiscutible. La icónica artista estadounidense resuena en cada rincón del planeta gracias a su eterno clásico ‘All i want for Christmas is you’, lanzado en 1994.

Recientemente, la artista ha estado inmersa en su gira ‘Christmas Time’, que tuvo su último espectáculo en Brooklyn, Nueva York. Allí, protagonizó un inolvidable momento junto a otra estrella de la música: la incomparable Rihanna.

Rihanna asistió al concierto de Mariah Carey: es su gran seguidora

Aprovechando el espíritu navideño y celebrando el 30 aniversario de su álbum ‘Merry Christmas’, que marcó un punto de inflexión en su carrera, Mariah Carey emprendió una gira por Estados Unidos.

Esta aventura musical comenzó el 6 de noviembre en Highland, California, y concluyó este martes en el Barclays Center de Nueva York, donde fue recibida con entusiasmo por sus admiradores. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la presencia de Rihanna, quien disfrutó del concierto desde la primera fila.

(Fuente: 'X')

Mariah Carey, siempre una celebridad entre las celebridades, no dejó de sorprender cuando bajó del escenario para acercarse a la intérprete de ‘Umbrella’ y ‘We found love’ con el objetivo de firmarle un autógrafo.

Maria Carey le firmó la teta a Rihanna

"Mariah Carey me está firmando una teta", comentó Rihanna al micrófono, mientras la cámara captaba el momento y el público estallaba en aplausos. "Esto es increíble", exclamó la pareja de ASAP Rocky , saludando a la audiencia con su característico estilo, luciendo gafas de sol y una chaqueta marrón.

Antes de este memorable encuentro, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, ambas artistas compartieron un cálido abrazo. Los fans también capturaron el instante en que Mariah divisó por primera vez a Rihanna desde el escenario. "¿Es ella? Oh, Dios mío", se la escuchó decir, visiblemente emocionada.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!