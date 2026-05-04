Ryan Castro hizo vibrar Lima y agradece al Perú: “Feliz por tanto amor y cariño”

Ryan Castro demostró por qué es considerado uno de los artistas más influyentes del género urbano actual. Foto: Difusión

Ryan Castro encendió Lima con un show lleno de energía en Costa 21, donde miles de fans corearon sus éxitos.

El cantante colombiano Ryan Castro protagonizó un fin de semana inolvidable en Lima tras su explosiva presentación en Costa 21, donde miles de fanáticos —entre jóvenes y niños— corearon cada uno de sus éxitos en un show cargado de energía, luces y puro flow urbano.

Durante el concierto, el artista no dudó en expresar su emoción por el recibimiento del público peruano: ‘Gracias a todos los peruanos por su amor y cariño. Me los llevo en el corazón’, declaró, desatando la euforia de los asistentes.

Ryan Castro demostró por qué es considerado uno de los artistas más influyentes del género urbano actual, interpretando sus temas más populares como ‘Monastery’ junto a Feid, ‘Mujeriego’, ‘Jordan’, ‘Quema’ con Peso Pluma y SOG, ‘Una noche en Medellín’, ‘Jaleo’ y ‘X 1 Beso’, todos coreados de principio a fin por el público limeño.

Nacido en Medellín, Colombia, Ryan Castro —conocido también como ‘El Cantante del Ghetto’— inició su carrera en las calles y el freestyle antes de alcanzar la fama internacional. Su estilo, que mezcla reggaetón, dancehall y sonidos urbanos, lo ha llevado a posicionarse entre los artistas más escuchados en plataformas digitales en Hispanoamérica y a colaborar con grandes figuras del género.



(Foto: Difusión)

El artista se encuentra actualmente en una gira internacional que lo ha llevado por distintos países de la región, y Perú no fue la excepción. Su presentación en Lima dejó una huella imborrable, con un espectáculo que mantuvo al público de pie de inicio a fin.

Antes de despedirse, el cantante prometió volver muy pronto al país, reafirmando el cariño que siente por sus seguidores peruanos. Sin duda, una noche que confirma que el fenómeno Ryan Castro sigue en ascenso… y Perú ya forma parte de su historia.