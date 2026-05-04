Harry Styles y Zoë Kravitz planean tener dos bodas en diferentes ciudades

Harry Styles y Zoë Kravitz tendrían dos bodas por temas familiares. (Foto: Harry Styles y Zoë Kravitz - Instagram)

¡Fiestón! La pareja realizaría dos ceremonias por temas familiares. Conoce AQUÍ los lugares que habrían escogido.

El romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz sigue dando que hablar. A pocos días de que se conociera su compromiso tras apenas ocho meses de relación, nuevas versiones indican que la pareja ya estaría planificando no una, sino dos bodas.

Harry Styles y Zoë Kravitz tendrían dos ceremonias

Según fuentes cercanas citadas por Page Six, la idea sería celebrar una en Nueva York y otra en Londres. Mientras Kravitz apostaría por una boda en la Gran Manzana, Styles preferiría una celebración en la capital británica. Incluso se menciona como posible locación el exclusivo Hotel Fouquet’s New York.

Un punto clave en la relación sería la buena conexión del cantante con Lenny Kravitz, padre de la actriz. De acuerdo con la fuente, este vínculo resulta fundamental para Zoë, quien valora mucho la cercanía entre su pareja y su familia.

(Foto: Harry Styles y Zoë Kravitz - Instagram)

Actualmente, la actriz se encuentra en Nueva York como parte del comité anfitrión de la Met Gala. Aunque algunos esperaban una aparición conjunta en la alfombra roja, trascendió que Styles no asistiría, ya que no es aficionado a los grandes eventos públicos.

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Por ahora, los detalles del compromiso se mantienen en reserva, incluyendo el momento y lugar de la propuesta. Sin embargo, se ha especulado sobre el anillo de compromiso, que tendría entre 5 y 10 quilates y un valor estimado entre 500 mil y un millón de dólares.