Sabrina Carpenter lanzará álbum deluxe 'Short n'Sweet': tendrá colaboración de Dolly Parton

El esperado álbum de Sabrina Carpenter se lanzará muy pronto. A las doce canciones que componen el álbum se le suman cuatro nuevas.

Sabrina Carpenter está celebrando un momento estelar en su carrera. Tras su triunfo en los Grammy 2025, donde ganó el prestigioso premio a Mejor Álbum Pop por 'Short n' Sweet' y dejó a todos hablando con una de las actuaciones más memorables de la noche, la cantante ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de una edición deluxe de su álbum. ¿La gran sorpresa? Una colaboración con la icónica Dolly Parton.

El próximo 14 de febrero, Día de San Valentín, será el lanzamiento de esta esperada edición deluxe, que contará con cuatro temas inéditos: '15 Minutes', 'Couldn't Make It Any Harder', 'Busy Woman' y 'Bad Reviews'. Además, incluirá una nueva versión del tema 'Please Please Please', donde la inconfundible voz de Parton añadirá su clásico toque country.

Sabrina no ha ocultado su entusiasmo por trabajar junto a Dolly Parton, a quien describe como "una leyenda viviente". La fusión entre el vibrante pop de Carpenter y el estilo country de Parton promete un giro sorprendente a una de las canciones más destacadas del álbum. No es la primera incursión de Sabrina en el género country; en 'Short n' Sweet' ya encontramos 'Slim Pickins', que ahora se complementa perfectamente con esta nueva colaboración.

La cantante compartió el anuncio con su característico sentido del humor en las redes sociales: "Para agradecer los dos Grammy por este álbum... ¡'Short n' Sweet Deluxe' ya se puede reservar... con colaboración con la señorita Dolly Parton! Ella no quería que lo dijera, pero... ¡mierd...!". La portada del álbum mantiene el fondo azul de la edición original, pero esta vez Sabrina sonríe a la cámara mientras gira la cabeza, mostrando en su espalda la marca de un beso de carmín.

Sabrina Carpenter: 'Short n’ Sweet (Deluxe)' tracklist

Taste

Please Please Please

Good Graces

Sharpest Tool

Coincidence

Bed Chem

Espresso

Dumb & Poetic

Slim Pickins

Juno

Lie to Girls

Don't Smile

15 Minutes

Please Please Please (feat. Dolly Parton)

Couldn't Make It Any Harder

Busy Woman

Bad Reviews

