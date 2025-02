BLACKPINK anunció su gira mundial 2025: ¿en qué países cantarán?

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa forman parte del espectacular grupo BLACKPINK. (Foto: redes sociales)

BLACKPINK causó revuelo con su nuevo anuncio: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa están de regreso y recorrerán el mundo. Conoce los detalles.

BLACKPINK, el icónico grupo femenino de K-pop, ha anunciado su esperadísima gira mundial para el 2025. A través de un emocionante video teaser publicado en sus redes sociales, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa han confirmado que volverán a los escenarios para deleitar a sus fans con su energía y talento inigualables.

Si bien los detalles específicos sobre las fechas y los países que visitarán aún no han sido revelados, el anuncio ha generado una ola de entusiasmo y especulaciones entre los seguidores del grupo.

¿Cuál es la lista de países que visitará BLACKPINK con su tour mundial?

Se espera que la gira incluya paradas en los principales mercados musicales de Asia, América del Norte, Europa yOceanía, así como también la posibilidad de visitar nuevos territorios donde BLACKPINK aún no ha actuado.

(Fuente: BLACKPINK/ redes sociales)

La gira mundial 2025 marcará el regreso de BLACKPINK a los escenarios después de un período de descanso en el que las integrantes se han enfocado en sus carreras en solitario. Cada una de ellas ha demostrado su versatilidad y talento a través de proyectos individuales, pero ahora están listas para reunirse y ofrecer a sus fans una experiencia inolvidable en vivo.

¿Cuándo se formó BLACKPINK?

BLACKPINK, formado en 2016 por YG Entertainment, se ha convertido en uno de los grupos femeninos más exitosos y reconocidos a nivel global. Su estilo musical único, que fusiona el K-pop con elementos de hip hop y EDM, ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo.

Canciones como 'DDU-DU DDU-DU', 'Kill This Love', 'How You Like That' y 'Boombayah' se han convertido en himnos para una generación de jóvenes que admiran su talento y carisma.

