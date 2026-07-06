El ramo de novia de Taylor Swift terminó destrozado tras su boda con Travis Kelce

El ramo de Taylor quedó destrozado, pero la ganadora estaba feliz. (Foto: IA / Ashley Smith - Instagram)

La afortunada invitada que se quedó con el ramo de Taylor Swift sorprendió al mostrar cómo terminó tras el esperado lanzamiento en la boda con Travis Kelce.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Ashley Smith, hermana de Trey Smith, tackle ofensivo de los Kansas City Chiefs, reveló que fue la afortunada invitada que logró quedarse con el ramo de la cantante.

Ashley Smith ganó el ramo de Taylor

La noticia fue confirmada por la propia Ashley a través de su cuenta de Instagram. "Celebré una historia de amor encantadora (T&T) y de alguna manera... terminé atrapando el ramo de Tay Tay. Así que aquí está, creyendo que me traerá toda una vida de amor, suerte y risas", escribió junto a varias fotografías.

(Foto: Ashley Smith)

Sin embargo, las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, ya que el ramo lucía bastante deteriorado. Esto desató una ola de comentarios en redes sociales.

"Ese ramo está destrozado. Las chicas pelearon por él como si les fuera la vida en ello", comentó un usuario. Otro preguntó si se trataba del ramo original o de lo que había quedado tras el lanzamiento, mientras algunos recordaron que muchas novias suelen preparar un ramo especial para ese momento.

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Lejos de molestarse, Ashley Smith tomó la situación con humor y aseguró que quedarse con el ramo era una señal de buena suerte en el amor. Además, aprovechó para felicitar a los recién casados por el inicio de esta nueva etapa.

Con una ceremonia que reunió a más de mil invitados, atrapar el ramo de Taylor Swift no fue una tarea sencilla. El curioso momento se convirtió en uno de los detalles más comentados de la exclusiva boda de la cantante y el jugador de la NFL.