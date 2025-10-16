¡Frank Mendizábal presenta su Agenda 2026! Todo lo esencial sobre energía y universo a tu alcance

¡Llega la Agenda 2026 de Frank Mendizábal! Todo lo que necesitas saber sobre la energía y el universo. (Fuente: redes sociales)

Después del gran éxito de su libro Almas Conectadas, el querido médium y tarotista peruano Frank Mendizábal nos regala una nueva joya.

Frank Mendizábal, una de las voces más influyentes del mundo holístico en Latinoamérica y reconocido médium y tarotista, presenta su más reciente propuesta editorial: la Agenda 2026: Almas Conectadas - Un Nuevo Comienzo. El lanzamiento convierte su experiencia en tarot, mediumnidad y energía espiritual en una herramienta práctica y accesible para su creciente comunidad de seguidores y el público en general.

La agenda, con un formato de 21 cm x 14 cm y 224 páginas, se presenta como un “mapa energético” para este 2026, diseñado para ayudar a quienes la utilicen a comprender y alinearse con las influencias lunares y universales del nuevo ciclo. Su objetivo es promover la claridad, la esperanza y, sobre todo, la conexión interior.

Una guía Mística y práctica para el año

Más allá de ser un simple planificador, Almas Conectadas invita a sus usuarios a transformar cada mes en un viaje de crecimiento personal, guiado por la energía de la Luna y la sabiduría interna. Entre sus contenidos destacados, la guía holística y de bienestar incluye:

• Rituales para iniciar el año

• Consejos energéticos y de bienestar

• Predicciones por signo para el 2026

• Fechas clave para nuevos proyectos

• Significado energético del 2026

Este nuevo proyecto editorial subraya la misión de Mendizábal: empoderar a un público amplio, democratizando el acceso a la conexión personal, la sabiduría lunar y las claves energéticas, sin importar el nivel de conocimiento previo. La Agenda 2026 se perfila como una herramienta esencial para quienes buscan manifestar un año de equilibrio y bienestar.

Agenda 2026: Almas Conectadas - Un nuevo comienzo

El lanzamiento ya se encuentra a la venta a nivel nacional. Los interesados pueden adquirir la Agenda 2026 en las principales librerías del país, incluyendo Crisol, Íbero, Entre Páginas, SBS y El Virrey, así como en plataformas virtuales como Buscalibre y Bookealos, lista para servir de guía en los ritmos del nuevo ciclo.

