¿Habrá feriados en mayo 2026? Revisa aquí si tendrás días de descanso

También te recordamos los feriados de los próximos meses. Foto: Andina Noticias

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el quinto mes del año, mayo.

Actualmente, en Perú cada vez más personas buscan organizar mejor sus tiempos de descanso y desconexión. Ya sea para planear un viaje, disfrutar un día tranquilo o equilibrar la rutina diaria, los feriados se han convertido en fechas muy valoradas. Esta tendencia continuará fortaleciéndose, especialmente entre quienes desean aprovechar al máximo su tiempo libre en compañía de familiares o amigos.

Los feriados son días no laborables establecidos por ley, en los que se conmemoran acontecimientos importantes como celebraciones patrias, fechas religiosas o hechos históricos del país. Durante estas jornadas, muchas instituciones, como oficinas y centros educativos, suspenden sus actividades, lo que brinda a las personas la oportunidad de descansar, compartir en casa o participar en distintas actividades recreativas.

¿Cuántos feriados hay en mayo 2026?

En mayo, el único feriado oficial en Perú corresponde al Día del Trabajador, que se conmemora cada 1 de mayo. Esta fecha tiene reconocimiento internacional desde 1889 y recuerda las protestas de obreros en Chicago que exigían mejores condiciones laborales. Es una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y proteger los derechos de los trabajadores.

Durante este día, los trabajadores no están obligados a laborar y deben recibir su remuneración habitual. En caso de que deban trabajar el 1 de mayo, la normativa establece que tienen derecho a un pago adicional, equivalente al triple de su salario diario, como forma de compensación por prestar servicios en un feriado.



(Foto: Andina Noticias)

Próximos feriados 2026 en Perú

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.