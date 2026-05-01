Magnesol celebra el Día de la Madre con una experiencia de bienestar junto al Dr. Pérez-Albela

Los clientes podrán participar por cada compra de productos Magnesol. Foto: CRP

Una campaña que pone en valor el cuidado cotidiano de las madres y las invita a reconectar con su propio bienestar

“La madre es la que tiene todos los secretos y sabe cuidar a su familia.” Esa frase resume una verdad cotidiana que suele pasar desapercibida: Detrás de cada hogar hay una figura que organiza, anticipa, acompaña y, sobre todo, cuida. En el marco del Día de la Madre, Magnesol rinde homenaje a ese rol silencioso pero fundamental con la campaña “El secreto de mamá es Magnesol”, que busca reconocer ese cuidado y devolverlo en forma de experiencia.

La marca propone una pausa distinta en medio de la rutina, un espacio para el bienestar, la conversación y el autocuidado. Una invitación pensada para quienes suelen poner a todos primero y a ellas mismas al final. La campaña ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 31 de mayo, mientras que las dinámicas de participación estarán disponibles hasta el 15 de mayo.

Durante ese periodo, los clientes podrán participar por cada compra de productos Magnesol. Por cada S/33 de consumo, recibirán una opción para el sorteo. Además, las compras realizadas a través de los canales propios de la marca como su e-commerce y su stand ubicado en Real Plaza Salaverry, contarán con doble opción de participación, como una forma de acercar aún más la experiencia a quienes eligen sus plataformas directas.

Para participar, los usuarios deberán enviar su voucher de compra junto con sus datos personales a través de las redes sociales de la marca o vía WhatsApp al 936 098 933. Como parte de esta iniciativa, se contempla una experiencia de bienestar junto al Dr. Pérez-Albela, reconocido especialista en salud y bienestar, dirigida a un grupo de participantes seleccionados, en un espacio pensado para conversar, compartir y reconectar con hábitos de vida saludable.

“Las madres son el mejor ejemplo de cuidado constante; muchas veces se enfocan tanto en el bienestar de su familia que olvidan el suyo propio. Por eso, este tipo de espacios son importantes, porque también les recuerdan que cuidarse a ellas mismas es parte fundamental de cuidar a los demás.” señaló el Dr. Pérez-Albela.

El sorteo se realizará entre todos los participantes que cumplan con las condiciones de la campaña. Los ganadores serán contactados previamente para coordinar su participación. En este Día de la Madre, Magnesol propone una mirada distinta, no solo celebrar a quienes cuidan, sino también recordarles que su propio bienestar también importa.

El secreto de mamá es Magnesol. Porque ella elige lo mejor para su familia…y también para ella.