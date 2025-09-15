‘Camino al cole – El ataque de Wicho Mandarino’: un show interactivo para disfrutar en familia. (Fuente: CRP)

‘Camino al cole – El ataque de Wicho Mandarino’ es un espectáculo lleno de juegos, música y diversión donde los niños aprenden jugando.

El espectáculo ‘Camino al cole – El ataque de Wicho Mandarino’ llega para conquistar a los más chicos con una propuesta llena de juegos, canciones y mucha interacción. En esta obra, los niños no son simples espectadores: se convierten en parte del colegio de Gachi, compartiendo retos y participando en concursos que los harán reír y aprender al mismo tiempo.

La historia comienza con Gachi enfrentando a ‘Perpetua Malvina’, la directora más estricta que puedas imaginar. Ella le pone tareas que parecen imposibles de cumplir, pero gracias al apoyo de los niños en el público, todo se vuelve más divertido. La misión no será nada fácil, pero sí llena de emoción y creatividad.

Detrás de esta propuesta está Gachi Rivero, la querida conductora de Radio Planeta, quien decidió llevar al escenario una de las secuencias más queridas de su programa Oh My Gachi. Así nació este show pensado especialmente para sorprender a los niños y sus familias con una experiencia única.

‘Camino al cole – El ataque de Wicho Mandarino’ combina humor, música y participación en vivo, convirtiéndose en un plan perfecto para disfrutar en familia. Más que una obra, es una aventura donde los pequeños aprenden jugando, acompañando a Gachi en su divertido camino escolar.

¿Cuándo y dónde será ‘Camino al cole – El ataque de Wicho Mandarino’?

‘Camino al cole – El ataque de Wicho Mandarino’ se realizará gracias a miskísimoo®. Este show será el próximo 21 de setiembre a las 12:00 hrs. en el Teatro Municipal de Surco.

