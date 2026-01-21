Cayetano incorpora un Doble Grado: bachiller en Administración y MBA europeo  

La maestría puede cursarse en modalidad virtual sincrónica o de manera presencial en España. Foto: Difusión

La Universidad Peruana Cayetano Heredia presenta la carrera de Administración con Doble Grado Internacional, una propuesta académica que integra el pregrado con una maestría europea y ofrece formación competitiva con proyección global.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia presenta una propuesta académica diferencial en la carrera de Administración, diseñada para formar profesionales con visión global y alta competitividad. A través de su Programa Internacional de Doble Grado, Cayetano integra el pregrado con una maestría internacional, lo que permite acceder a una formación alineada con las exigencias del actual entorno empresarial global.

El Programa Internacional en Administración se desarrolla en alianza con CESTE Centro Universitario, institución europea con sede en Zaragoza, España, y amplia trayectoria en la formación empresarial, adscrita a la University of Wales Trinity Saint David (Reino Unido). Al culminar el programa, que tiene una duración mínima de cinco años y medio (11 ciclos), el estudiante obtiene tanto el grado de bachiller en Administración por Cayetano como un MBA otorgado por la University of Wales Trinity Saint David (Reino Unido) y un título propio de máster en Administración y Dirección de Empresas otorgado por CESTE.



Una maestría internacional con modalidad flexible y estándares europeos

La maestría puede cursarse en modalidad virtual sincrónica o de manera presencial en España; en ambos casos, se mantiene el mismo grado académico final. Este enfoque flexible permite acceder a una formación con estándares europeos, una metodología práctica y especialización en áreas clave como marketing digital, emprendimiento internacional, logística y ciencia de datos aplicada a los negocios.

Con este programa, Cayetano ofrece una ventaja competitiva concreta: menor tiempo de formación, diferenciación profesional y acceso temprano a una maestría con reconocimiento europeo. Se trata de una propuesta académica pensada para estudiantes que buscan acelerar su desarrollo profesional y para familias que apuestan por una inversión educativa sólida, eficiente y con proyección global.