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Conviértete en un líder de los negocios globales con la carrera de Administración y Negocios Internacionales de ESAN University

Viernes, 16 de octubre de 2026 12:26

Conviértete en un líder de los negocios globales con la carrera de Administración y Negocios Internacionales de ESAN University. (Foto: ESAN)

¿Te interesa comprender cómo funcionan los mercados globales, cuentas con una mentalidad abierta y buscas liderar proyectos en entornos multiculturales?

La carrera de Administración y Negocios Internacionales de ESAN University es perfecta para ti. Aquí te preparan para diseñar estrategias empresariales innovadoras, aplicar herramientas de gestión para la toma de decisiones y destacar en áreas especializadas como Marketing Internacional, Logística y Cadena de Valor Internacional, o Gestión Financiera Internacional.

Lo mejor de todo es que tu formación se complementa con certificaciones de alto valor en Data Science, Negocios Sostenibles y competencias transversales para el mercado laboral. Además, tendrás la oportunidad de potenciar tu perfil profesional gracias a sus más de 130 convenios internacionales, opciones de dobles grados y la experiencia de la ESAN Global Week. ¡Impulsa tu carrera hacia el éxito y forma parte de una institución líder!

No te quedes con las dudas y descubre todo lo que ESAN University tiene preparado para tu futuro profesional ingresando a nuestra web.

Contenido patrocinado por Universidad ESAN

 

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  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

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    8:00pm - Media noche

    La mejor música en inglés la encuentras en 'Planeta Weekend' los sábados y domingos de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.

  • 'Planeta Weekend' con DJ Gian

    Media noche - 2:00am

    La mejor música en inglés la encuentras en 'Planeta Weekend' los sábados y domingos de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.

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