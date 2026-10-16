Conviértete en un líder de los negocios globales con la carrera de Administración y Negocios Internacionales de ESAN University. (Foto: ESAN)

¿Te interesa comprender cómo funcionan los mercados globales, cuentas con una mentalidad abierta y buscas liderar proyectos en entornos multiculturales?

La carrera de Administración y Negocios Internacionales de ESAN University es perfecta para ti. Aquí te preparan para diseñar estrategias empresariales innovadoras, aplicar herramientas de gestión para la toma de decisiones y destacar en áreas especializadas como Marketing Internacional, Logística y Cadena de Valor Internacional, o Gestión Financiera Internacional.

Lo mejor de todo es que tu formación se complementa con certificaciones de alto valor en Data Science, Negocios Sostenibles y competencias transversales para el mercado laboral. Además, tendrás la oportunidad de potenciar tu perfil profesional gracias a sus más de 130 convenios internacionales, opciones de dobles grados y la experiencia de la ESAN Global Week. ¡Impulsa tu carrera hacia el éxito y forma parte de una institución líder!

No te quedes con las dudas y descubre todo lo que ESAN University tiene preparado para tu futuro profesional ingresando a nuestra web.

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