Selena Gomez reveló que ella no compite con nadie. (Foto: Selena Gomez - Hailey Bieber/ IG)

Selena Gomez sorprendió con un mensaje sobre la superación personal que vuelve a poner bajo la lupa la rivalidad mediática con la esposa de Justin Bieber.

Selena Gomez compartió una reflexión sobre el amor propio y la importancia de enfocarse en el crecimiento personal sin compararse con los demás. La cantante dejó claro que no siente la necesidad de competir con otras personas, pues su principal objetivo es convertirse en una mejor versión de sí misma.

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Selena Gomez realizó un mensaje sumamente emotivo

"No compito con nadie. No tengo ningún deseo de jugar el juego de ser mejor que nadie. Simplemente estoy tratando de ser mejor que la persona que fui ayer", expresó la artista en un mensaje que resalta su manera de ver la vida.

Con estas palabras, Selena recordó que cada persona tiene su propio camino y que el verdadero crecimiento está en reconocer los avances personales, sin prestar atención a las comparaciones o rivalidades.

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Su reflexión también recuerda la polémica que durante años ha rodeado a Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber. La modelo ha sido blanco de comentarios y comparaciones con Selena por parte de algunos seguidores de la cantante.

De hecho, Hailey reveló recientemente que llegó a tener pensamientos suicidas durante uno de los momentos más difíciles del acoso que recibía en redes sociales. Los ataques incluían mensajes en los que la comparaban constantemente con Selena y aseguraban que la cantante era mejor que ella.