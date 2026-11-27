Para calcular la gratificación de Navidad se debe considerar la remuneración vigente al 30 de noviembre. Foto: generado por IA

Conoce la fecha límite para el pago de la gratificación de diciembre 2026 en Perú, quiénes recibirán este beneficio laboral y cómo calcular el monto que les corresponde.

Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores del sector privado se preparan para recibir la gratificación de Navidad 2026, un beneficio laboral que representa un ingreso adicional de cara a las celebraciones de fin de año. De acuerdo con la Ley N.° 27735, las empresas deben realizar este depósito durante la primera quincena de diciembre.

La gratificación de diciembre corresponde al semestre comprendido entre julio y diciembre y está destinada a los trabajadores en planilla del régimen laboral privado que tienen derecho a este beneficio. El monto dependerá de la remuneración mensual, el tiempo laborado y el tipo de seguro de salud del trabajador.

¿Cuándo se paga la gratificación de diciembre 2026 en Perú?

La fecha límite para el pago de la gratificación de diciembre 2026 es el martes 15 de diciembre. Los empleadores están obligados a realizar el depósito dentro del plazo establecido por ley, el cual no puede postergarse mediante acuerdos con sus trabajadores.

Los colaboradores del régimen laboral general que hayan trabajado durante todo el semestre recibirán el equivalente a una remuneración mensual completa. Además, tendrán derecho a una bonificación extraordinaria del 9 % si están afiliados a EsSalud o del 6,75 % si cuentan con una Entidad Prestadora de Salud (EPS).



(Foto: Andina)

¿Cómo calcular cuánto recibirás de gratificación en diciembre 2026?

Para calcular la gratificación de Navidad se debe considerar la remuneración vigente al 30 de noviembre. Si el trabajador no ha laborado durante todo el semestre, deberá dividir su remuneración computable entre seis y multiplicarla por la cantidad de meses calendario completos trabajados. Al resultado se le añade la bonificación extraordinaria correspondiente.

Con el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1230, vigente desde octubre de 2026, los trabajadores que perciban el sueldo mínimo y hayan laborado durante todo el semestre recibirán S/ 1340,70 si están afiliados a EsSalud o S/ 1313,03 si cuentan con una EPS, sin considerar otros conceptos remunerativos. Cabe recordar que la gratificación no está sujeta a descuentos por aportes a la AFP u ONP, aunque pueden corresponder otras retenciones legales.