La VI Declaración de Compromisos representa un nuevo paso en el trabajo colaborativo que Pride Connection Perú. Foto: Difusión

La iniciativa alcanza a más de 117 mil colaboradores y destaca la importancia de sostener los avances en diversidad, inclusión y bienestar en un entorno corporativo en constante transformación.

En un contexto en el que las organizaciones enfrentan cambios constantes y nuevas prioridades, 40 organizaciones reafirmaron su compromiso con los derechos humanos y la construcción de espacios laborales libres de discriminación durante la VI Declaración de Compromisos de Pride Connection Perú, realizada en la Embajada de Finlandia. La ceremonia reunió a representantes del sector empresarial, así como a 21 Testigos de honor firmantes entre autoridades diplomáticas, organismos internacionales y aliados estratégicos a fin de seguir impulsando entornos laborales donde todas las personas puedan desarrollarse con libertad, respeto y autenticidad.

Durante la apertura, Yuvidza Infantas, presidenta del Comité Estratégico de Pride Connection Perú, destacó que esta nueva edición representa mucho más que la renovación de una declaración: “Hoy no solo celebramos una firma. Celebramos la continuidad de un compromiso y nuestra decisión de sostenerlo en el tiempo”.

En representación de ONU Derechos Humanos, Jane Anttila, jefa de Misión, destacó el alcance de estos compromisos como una guía para la acción: “Los diez compromisos que hoy se renuevan constituyen una hoja de ruta concreta para avanzar en esa dirección. Nos hablan de respeto a los derechos humanos, de espacios laborales seguros, de sensibilización, de apoyo a liderazgos LGBTIQ+, de comunicación responsable, de mecanismos frente a la discriminación, de medición de avances y de participación activa en la promoción de la igualdad”.

La VI Declaración reúne diez compromisos corporativos orientados a prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Está inspirada en las Normas de Conducta para las Empresas de las Naciones Unidas y en la Declaración de San José, promovida por Pride Connection Costa Rica, y busca impulsar la mejora continua de las organizaciones para que la diversidad y la inclusión formen parte de sus prácticas y culturas laborales.

En representación de una de las organizaciones que impulsa este trabajo, Gino Menchola, socio principal de PwC Perú, señaló: “Que esta declaración sea la oportunidad para que construyamos un futuro mejor con entornos laborales que le permitan a todos nuestros colaboradores ser auténticos y desarrollar íntegramente su potencial para el beneficio de ellos, de sus familias y de nuestras propias organizaciones”.

En un entorno corporativo marcado por el dinamismo, los cambios de prioridades y los nuevos desafíos organizacionales, Pride Connection Perú pone sobre la mesa una reflexión relevante: avanzar en inclusión no significa necesariamente crear más iniciativas, sino también asegurar la continuidad de aquellas que han generado avances. Se trata de sostener las políticas, preservar los espacios de diálogo y fortalecer las prácticas construidas, evitando que cada cambio de liderazgo o de contexto implique empezar nuevamente desde cero.

Como señaló Yuvidza Infantas: “Sostener también significa apoyarnos, aprender de otras experiencias y articular capacidades para lograr un mayor impacto”.

Actualmente, Pride Connection Perú reúne a 40 organizaciones firmantes que, en conjunto, alcanzan a más de 117 mil colaboradores. Los resultados de esta edición muestran avances en la incorporación de políticas y prácticas de diversidad e inclusión.

Por segundo año consecutivo, el 100% de las organizaciones cuenta con una política de diversidad e inclusión. Asimismo, el 100% dispone de procedimientos para atender casos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, frente al 97% registrado el año anterior. El 80% cuenta con una política de uso del nombre social y más del 70% dispone de lineamientos o manuales de comunicación inclusiva.

Uno de los avances destacados corresponde al bienestar emocional: por primera vez, Pride Connection Perú midió las iniciativas de salud mental dirigidas o accesibles a las personas LGBTIQ+, identificando que el 90% de las organizaciones cuenta con programas o mecanismos de apoyo. Estos incluyen orientación psicológica confidencial, acompañamiento emocional, espacios de escucha y redes de apoyo entre colaboradores.

Para Yuvidza Infantas, el valor de estos avances está en su impacto en las personas: “El valor de estos resultados no está solo en las cifras, sino en cómo se traducen en la vida cotidiana de las personas”.

El compromiso de las organizaciones también trasciende sus propios espacios de trabajo: el 90% ha comunicado externamente su compromiso con la comunidad LGBTIQ+, mientras que el 63% colaboró durante el último año con organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones vinculadas a esta comunidad.

Como parte de sus iniciativas para fortalecer las capacidades de las organizaciones, Pride Connection Perú impulsó el primer taller De la Guía a la Acción, junto a ONU Derechos Humanos y la Embajada Británica, tomando como base la Guía Práctica para Promover la Inclusión y la No Discriminación de Personas LGBTIQ+ en los Espacios Laborales, desarrollada conjuntamente en 2025.

En este programa piloto participan seis organizaciones de la red: NGR, PwC Perú, Scotiabank, Cencosud, Omnicom Media y Heineken. El taller busca acompañarlas en la identificación de brechas y oportunidades, la evaluación de su nivel de madurez y la construcción de planes de acción con responsables, indicadores y compromisos concretos.

En esa misma línea, Malle Hague, directora ejecutiva de Paradero, puso en perspectiva la dimensión humana que debe orientar estos esfuerzos: “Hay alguien que mañana va a ir a trabajar y lo único que necesita es sentir lo mínimo: respeto. Eso es honrar nuestra condición humana”.

Desde el sector empresarial, Jonas Geeraerts reafirmó la importancia de que las organizaciones asuman este compromiso de manera colectiva: “Creemos que todas las personas merecen trabajar en un entorno donde puedan ser auténticas, sentirse respetadas y tener las mismas oportunidades para crecer. Sumarnos a Pride Connection Perú reafirma nuestra convicción de que la diversidad nos enriquece y que construir espacios inclusivos es una responsabilidad compartida”.

La VI Declaración de Compromisos contó también con la participación de representantes diplomáticos y organismos internacionales, entre ellos Lasse Keisalo, embajador de Finlandia; Su-Lin Garbett-Shiels, embajadora británica; Alexander Kofman, embajador del Reino de los Países Bajos; Anne-Marie Parent, encargada de Negocios de la Embajada de Canadá; Cormac Power, segundo secretario de la Embajada de Australia; y Jane Anttila, jefa de la Misión Técnica en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



(Foto: Difusión)

Hague también destacó la importancia de asumir un rol activo como aliados en la construcción de espacios inclusivos: “Un aliado no es alguien que mira de lejos y aplaude. Es alguien que decide atarse a otra persona para que ninguna de las dos se rompa”.

La VI Declaración de Compromisos representa un nuevo paso en el trabajo colaborativo que Pride Connection Perú impulsa junto a las organizaciones firmantes, la sociedad civil y sus aliados internacionales. Una red que busca compartir aprendizajes, fortalecer capacidades y acompañar a las empresas en sus procesos de mejora continua.

Como concluyó Yuvidza Infantas: “Cada compromiso que sostenemos es una oportunidad más para que alguien pueda trabajar sin esconder quién es, sentirse parte y desarrollar plenamente su talento”.

Porque construir espacios laborales inclusivos no es una tarea de un solo día: requiere decisiones consistentes, responsabilidad compartida y el compromiso de sostener los avances para que todas las personas puedan trabajar y desarrollarse con libertad, respeto y dignidad.