Los Talleres Vivenciales Cayetano te esperan en el Campus La Molina.

Hay decisiones que se entienden mejor cuando las vives. Cayetano ofrece una experiencia gratuita que invita a los jóvenes a descubrir sus intereses y conocer de cerca la vida universitaria.

¡Tu vocación podría estar donde menos lo imaginas! Este 28 de noviembre, a las 9:00 a. m., los Talleres Vivenciales Cayetano te esperan en el Campus La Molina para explorar carreras de Ciencias, Salud y Educación a través de actividades prácticas. Y lo mejor: ¡participar es 100 % gratuito!

Si te interesan las Ciencias, podrás explorar Farmacia y Bioquímica, Nutrición y Biología. ¿Lo tuyo es la Salud? Conoce Medicina Veterinaria y Zootecnia, Enfermería, Estomatología, Psicología e Ingeniería Biomédica. Y si sueñas con transformar la manera de aprender, también podrás acercarte a la carrera de Educación.

Aquí no vienes solo a escuchar cómo es una profesión. Podrás participar en actividades prácticas, enfrentar retos y conocer qué hay detrás de la carrera que te interesa. Tal vez confirmes lo que siempre quisiste estudiar o encuentres una opción que todavía no habías considerado.

¡Tu futura carrera se vive en Cayetano!

¿Estás en quinto de secundaria o ya terminaste el colegio? ¡Esta experiencia es para ti! No necesitas conocimientos previos ni tener decidido qué estudiar. Solo las ganas de aprender, experimentar y conocer cómo sería tu vida universitaria. Incluso puedes asistir con tus amigos, siempre que cada uno se inscriba.

Elegir una carrera es más que imaginar tu futuro: es empezar a explorarlo. Ven a los Talleres Vivenciales Cayetano y vive una experiencia que puede ayudarte a dar el siguiente paso. ¡Los cupos son limitados! Inscríbete aquí.