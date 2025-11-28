Costa Verde: estos son los días y horarios en que la importante vía estará cerrada

Todos los accesos en ambos sentidos, desde el Callao hasta Chorrillos, permanecerán cerrados. Foto: Andina

¿Transitas de manera frecuente por la Costa Verde? Entonces debes saber qué días no habrá acceso para que uses vías alternas.

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que la Costa Verde será cerrada en varias fechas durante las próximas semanas debido a competencias deportivas de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. Por ello, se recomienda a los conductores estar atentos a los horarios y planificar sus rutas con anticipación.

Esta importante vía, que conecta desde el Callao hasta Chorrillos y atraviesa distritos como San Miguel, Magdalena, Miraflores, Barranco y San Isidro, tendrá un corte total para garantizar el desarrollo seguro de las pruebas deportivas. Durante estos días, los limeños deberán usar rutas alternas para evitar congestión y retrasos.

Días y horarios del cierre de la Costa Verde

El primer cierre comenzará el viernes 28 de noviembre a las 11:30 p. m. y se extenderá hasta el sábado 29 de diciembre a la 1:00 p. m., debido a la competencia de marcha atlética. Durante este periodo, el acceso por toda la Costa Verde estará restringido por completo.



(Foto: Andina)

Asimismo, la vía volverá a cerrarse desde el jueves 4 de diciembre a las 11:30 p. m. hasta el viernes 5 de diciembre a las 4:00 p. m., esta vez por la realización de una prueba de ciclismo. Un segundo bloqueo por marcha atlética también está programado desde el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p. m. hasta el sábado 6 de diciembre a la 1:00 p. m.

La Municipalidad de Lima informó que todos los accesos en ambos sentidos, desde el Callao hasta Chorrillos, permanecerán cerrados en los horarios mencionados. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados y organizar sus desplazamientos para evitar contratiempos durante estos días de competencia.