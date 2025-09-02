¡Descubre tu futuro en el Open Day de ESAN University! (Foto: DIFUSIÓN)

Elegir qué carrera estudiar es una decisión más que importante y que definirá tu futuro. ¿Qué esperas? Conoce el Open Day de Esan University.

¿Listo para elegir la carrera de tus sueños? No hay mejor forma de decidir que viviendo la experiencia en el campus. ESAN University abre sus puertas para que seas parte de un evento único, diseñado especialmente para ti.

Prepárate para vivir una experiencia inolvidable

- Retos vocacionales: Participa en retos en equipo sobre temas como innovación, sostenibilidad y transformación social. ¡Descubre si tu pasión está ahí!

- Charlas con egresados: Conecta con profesionales exitosos de ESAN University. Ellos te contarán su historia y cómo la universidad les ayudó a llegar a donde están.

- Feria de carreras y visitas al campus: Recorre el campus, conoce a profesores y alumnos, resuelve todas tus dudas y explora a fondo las carreras que te interesan.

Por qué este Open Day es tu mejor opción

Este evento no es solo una charla, es una oportunidad real para sentir la vida universitaria en ESAN University. Podrás ver por ti mismo el ambiente innovador y el alto nivel académico que te preparará para el éxito. El Open Day es la clave para tomar una decisión informada y dar el primer paso hacia una carrera con proyección internacional.

¡No te lo pierdas! Te esperamos en nuestro campus ubicado en Alonso de Molina 1652, Surco. Marca el calendario: este sábado 6 de septiembre es tu momento. Regístrate aquí y asegura tu cupo para vivir la experiencia ESAN University.

Contenido patrocinado por ESAN

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!