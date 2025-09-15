En Vivo

8:00pm - Media noche
Música Continuada
escuchar en vivo

Search

Economía en ESAN University: tu futuro global empieza aquí

Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:02

Economía en ESAN University: tu futuro global empieza aquí. (Fuente: DIFUSIÓN)

Conoce por qué una gran opción es la carrera de Economía y ESAN la universidad indicada para tu futuro.

¿Quieres una carrera que te conecte con el mundo? La carrera de Economía en ESAN University es mucho más que números: es tu pasaporte hacia una formación con visión internacional y sólida proyección profesional. Aquí, tu mirada se amplía con planes de estudio validados por expertos y alineados a las tendencias del mercado global.

¿Por qué estudiar Economía en ESAN University?

· Visión internacional real: más de 130 convenios en América, Europa y Asia para acceder a intercambios, dobles grados y cursos cortos que impulsan tu perfil.

· Aprende de expertos globales: gracias al programa ESAN Global Week, llevas cursos de actualidad internacional con profesores extranjeros directamente en el campus.

· Especialízate y marca la diferencia: elige entre economía monetaria y mercados financieros, economía ambiental y recursos naturales, o regulación y finanzas públicas.

· Conexión laboral asegurada: accede a la bolsa de trabajo de la Oficina de Empleabilidad con más de 3,000 empresas aliadas.

Sé el líder innovador que transforma empresas, gobiernos y sociedades. Con la formación de Economía en ESAN University, estarás preparado para analizar y diseñar estrategias económicas de impacto global. Prepárate para el éxito y conoce más aquí

Contenido patrocinado por Universidad ESAN.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Actualidad

Programación

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios