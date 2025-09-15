Economía en ESAN University: tu futuro global empieza aquí

Conoce por qué una gran opción es la carrera de Economía y ESAN la universidad indicada para tu futuro.
¿Quieres una carrera que te conecte con el mundo? La carrera de Economía en ESAN University es mucho más que números: es tu pasaporte hacia una formación con visión internacional y sólida proyección profesional. Aquí, tu mirada se amplía con planes de estudio validados por expertos y alineados a las tendencias del mercado global.
¿Por qué estudiar Economía en ESAN University?
· Visión internacional real: más de 130 convenios en América, Europa y Asia para acceder a intercambios, dobles grados y cursos cortos que impulsan tu perfil.
· Aprende de expertos globales: gracias al programa ESAN Global Week, llevas cursos de actualidad internacional con profesores extranjeros directamente en el campus.
· Especialízate y marca la diferencia: elige entre economía monetaria y mercados financieros, economía ambiental y recursos naturales, o regulación y finanzas públicas.
· Conexión laboral asegurada: accede a la bolsa de trabajo de la Oficina de Empleabilidad con más de 3,000 empresas aliadas.
Sé el líder innovador que transforma empresas, gobiernos y sociedades. Con la formación de Economía en ESAN University, estarás preparado para analizar y diseñar estrategias económicas de impacto global. Prepárate para el éxito y conoce más aquí
Contenido patrocinado por Universidad ESAN.
