EmprendeEnTikTok se acerca a una definición: las cuatro pymes de Perú que se disputan los U$D 25.000 de capital semilla

TikTok como promotor de la innovación y el crecimiento empresarial. Foto: Andina

Casi 3.200 negocios se postularon en la primera edición de #EmprendeEnTikTok Perú. Los 4 finalistas de Perú se unirán a 8 finalistas de Colombia y México, quienes participarán en mentorías personalizadas y la oportunidad de recibir capital semilla de hasta $25,000 USD.

#EmprendeEnTikTok, iniciativa impulsada por TikTok en alianza con New Ventures, busca fortalecer a las MiPyMEs de Latinoamérica a través de herramientas digitales, mentorías especializadas y acompañamiento estratégico. Este programa tiene la firme intención de acompañar a las pymes peruanas en aspectos clave como su modelo de negocio, organización interna, proyección comercial y, por supuesto, su posicionamiento digital. Asimismo, a nivel regional, el 45% de las personas inscritas fueron mujeres, lo que refleja una creciente participación femenina en el ecosistema emprendedor digital.

De acuerdo con el Ministerio de Producción del Perú, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) juegan un papel esencial en la economía del país, llegando a casi 2.300.000 instituciones a nivel local, y representando nada menos que el 99.4% de dicho tejido empresarial. Esto muestra que el mercado empresarial peruano es un terreno fértil para startups y emprendimientos, con desafíos y oportunidades únicas.

El programa #EmprendeEnTikTok había sido presentado oficialmente en Lima el pasado 5 de junio, en un encuentro que reunió a más de 70 representantes del ecosistema emprendedor —instituciones públicas, incubadoras, universidades, gremios empresariales, medios y creadores de contenido— con el objetivo de inspirar, informar y fomentar colaboraciones que fortalezcan el uso de TikTok como herramienta de crecimiento para los negocios peruanos. A partir de allí, de las casi 3.200 empresas peruanas postulantes, se eligió a 10 que durante los meses de septiembre y octubre participaron (junto a 20 emprendimientos más de México y Colombia) de un programa intensivo de capacitación completamente remoto, enfocado en diversas temáticas.

“TikTok brinda grandes oportunidades para que las marcas puedan llevar su negocio al siguiente nivel y conecten de manera más directa con sus audiencias. Estamos convencidos de que la innovación y la creatividad, hoy en día transforman los negocios, y eso es lo que buscamos con este programa. Los peruanos han estado levantando la mano para que los observemos y tomemos en cuenta, y esta iniciativa ha confirmado ese llamado, ya que hemos tenido una gran participación. Nos emociona ver el talento, las ideas y las habilidades que hay en la región", aseguró Laura Reyna, Gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latam.

Conociendo a las 4 finalistas

Las cuatro finalistas accederán a mentorías personalizadas y competirán por la oportunidad de recibir capital semilla de hasta U$D 25.000.- para impulsar sus negocios. Ellas fueron quienes sobresalieron por su estrategia digital, su participación, su impacto positivo en la comunidad y su proyección de negocio. A continuación, te presentamos a las pymes peruanas que llegaron a esta instancia:

Crafters: Es una marca peruana de confección de mochilas, bolsos y accesorios hechos a mano por maestros artesanos, con más de 25 años de experiencia. Combina diseño funcional, materiales sostenibles y un compromiso social enfocado en revalorar el trabajo artesanal y ofrecer productos de alta calidad hechos en el Perú. Emprendimiento basado en Lima.

Crucero Miramar: Es una empresa de transporte terrestre que ofrece soluciones integrales en movilidad segura, puntual y personalizada. Sus servicios abarcan traslados corporativos, de personal, aeropuerto–hotel, viajes nacionales y experiencias turísticas. Emprendimiento basado en Lima.

Wawki: es una empresa peruana dedicada a revalorar la vainilla amazónica mediante un modelo sostenible y colaborativo que vincula directamente a comunidades nativas y rurales del Alto Mayo. Su propósito es rescatar el valor de este cultivo ancestral y posicionarlo como un producto de origen natural, trazable y de alta calidad para el mercado nacional e internacional. Emprendimiento basado en San Martín.

Don Manrique: es un restaurante familiar ubicado en Chilca que celebra la cocina peruana tradicional con un toque innovador. Trabajan con insumos locales de calidad y atienden en un ambiente acogedor que refleja la calidez de su gente. Emprendimiento basado en Cañete.

De todas maneras, es importante destacar otros emprendimientos que si bien no fueron finalistas, sí destacaron a lo largo del proceso y formaron parte de los 10 elegidos en primera instancia. Ellos fueron: @huayhuashtrek.peru, agencia de trekking que promueve el turismo consciente y genera empleo en comunidades altoandinas; y @productosriwi, marca dedicada a ofrecer alimentos saludables, accesibles e innovadores como panes de camote y superalimentos.

TikTok como promotor de la innovación y el crecimiento empresarial

TikTok se está posicionando como el lugar donde los emprendimientos pueden ser realmente auténticos, consiguiendo sus objetivos de negocio sin tener que invertir grandes cantidades de dinero. Según TikTok Insights, se crean más de 1.100 videos por segundo a nivel global, el 73% de las personas sienten una mayor conexión con las marcas presentes en la plataforma, y el 40% de los usuarios son más propensos a realizar compras directamente desde TikTok gracias a su contenido entretenido y auténtico. Asimismo, 4 de cada 5 usuarios peruanos de TikTok compraron un producto después de buscarlo en TikTok; mientras que 8 de cada 10 usuarios de TikTok en Perú han investigado sobre un producto que vieron en la plataforma. Todo esto, marca el enorme potencial de la plataforma para lograr una mayor visibilidad.