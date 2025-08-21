ESAN Global Access: Tu carrera, sin fronteras. (Foto: DIFUSIÓN)

Conoce la gran oportunidad que brinda ESAN University para estudiar y trabajar en el extranjero.

¿Te gustaría estudiar y trabajar en el extranjero? El evento ESAN Global Access, realizado el pasado 19 de julio en el campus de ESAN University, ofreció una mirada única a las oportunidades académicas y profesionales que una educación con enfoque global puede brindar.

Lo que se vivió en ESAN Global Access:

· Charlas inspiradoras: Especialistas en educación internacional compartieron ideas clave sobre cómo desarrollar una carrera global y aprovechar al máximo las experiencias en el extranjero

· Feria de carreras internacionales: Exalumnos con trayectoria global contaron cómo ESAN University fue el punto de partida para su proyección en el mundo, brindando testimonios reales que motivaron a los asistentes

· Recorrido por el campus: Los participantes conocieron las instalaciones de la universidad y vivieron de cerca el ambiente académico que ofrece ESAN

¡Prepárate para más!

Además, el pasado 11 y 12 de agosto también se llevó a cabo una nueva edición de ESAN Global Access. Si estás buscando una formación profesional que trascienda fronteras, esta es tu oportunidad para conocer las carreras con proyección internacional que ofrece ESAN University. Conoce más en nuestra web.

Tu futuro global comienza aquí.

Contenido patrocinado por ESAN

