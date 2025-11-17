FAM 2025: AmCham Perú convoca a líderes del marketing para debatir el rol estratégico del propósito. (Fuente: DIFUSIÓN)

El Foro Anual de Marketing (FAM) 2025 reunirá a grandes exponentes del sector. Conoce todos los detalles.

Este 19 de noviembre, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) realizará el Foro Anual de Marketing (FAM) 2025, un encuentro que promete reunir a algunas de las mentes más influyentes del sector para analizar cómo las marcas están evolucionando en un entorno cada vez más digital, competitivo y guiado por el propósito.

El foro tendrá como figuras centrales a Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, quien abordará cómo la inteligencia artificial y la creatividad están transformando la relación entre marcas y consumidores; y a Rolando Arellano, CEO de Arellano Marketing, que presentará los últimos insights sobre el consumidor peruano y las nuevas tendencias que están marcando el mercado.

El programa también incluirá un panel con ejecutivos de empresas líderes como BCP, Clorox, P&G y Grupo AJE, quienes compartirán experiencias y estrategias para conectar mejor con las audiencias y generar valor en un contexto de cambio constante.

El FAM 2025 se realizará en la sede de AmCham Perú, en San Isidro, y ofrecerá un espacio final de networking para los asistentes. Las inscripciones están abiertas en fam2025.com y quedan pocos cupos para el público en general.

Sobre AmCham Perú

La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) es una organización independiente y sin fines de lucro. Fundada el 30 de abril de 1960, cuenta con más de 5,000 representantes de 580 empresas asociadas entre peruanas, estadounidenses y extranjeras no americanas; y promueve los principios que alientan la economía, el mercado, la inversión y el intercambio comercial. Todos los socios de AmCham Perú forman parte de la U.S. Chamber of Commerce y la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina (AACCLA), la cual cuenta con 24 cámaras de comercio en 28 países de América Latina y el Caribe.

Contenido patrocinado por AmCham.

