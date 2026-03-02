Feria Almas Conectadas se suma a la agenda del 8 de marzo con ingreso libre y actividad especial para mujeres

La iniciativa es creada por Frank Mendizábal, médium, tarotista, escritor y creador de contenido. (Foto: Almas Conectadas)

El evento se desarrollará este fin de semana en Miraflores y contempla la entrega de rosas el domingo entre la 1 y 2 p. m.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la feria holística Almas Conectadas realizará su segunda edición este sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Hotel Sol de Oro, en Miraflores. Con ingreso libre y actividades abiertas al público, la propuesta se integra a la agenda del fin de semana con un espacio enfocado en el bienestar, el autocuidado y el desarrollo personal.

La iniciativa es creada por Frank Mendizábal, médium, tarotista, escritor y creador de contenido, y reúne emprendimientos y especialistas vinculados al rubro holístico. Durante ambos días, los asistentes podrán recorrer distintos stands, participar en talleres, dinámicas orientadas al bienestar integral y presentaciones en vivo programadas a lo largo de la jornada.

Como parte de la programación por el 8 de marzo, el domingo entre la 1:00 y 2:00 p. m. se entregará una rosa a cada mujer que visite la feria, como acción simbólica en el contexto de la fecha. Ese mismo día se realizará una clase especial de maquillaje a cargo de la influencer y maquilladora profesional Francis Herrera, además de otras actividades abiertas al público.

Uno de los espacios más esperados será la lectura de tarot a cargo de Frank Mendizábal, quien actualmente cuenta con agenda privada copada hasta julio. En el marco de la feria, el público podrá acceder a una lectura de tres preguntas, conocer su numerología según fecha de nacimiento y recibir un amuleto, todo a precio especial de feria y por orden de llegada.

El cierre del domingo estará a cargo de María Gracia Polanco, quien ofrecerá un show musical en vivo a las 8:00 p. m., marcando el fin de esta segunda edición. Almas Conectadas se desarrollará de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., consolidándose como una alternativa dentro de la agenda cultural y de bienestar del fin de semana en Miraflores.