Feriados diciembre 2024: fechas oficiales de días libres en Perú

El mes de diciembre de 2024 presenta varios días festivos que modificarán la rutina diaria. Conoce todo sobre los feriados y días no laborables.

El mes de diciembre es sin duda uno de los más esperados por peruanos y peruanas, ya que nos brinda la oportunidad de compartir en familia y amigos durante las festividades navideñas. Pero, ¿sabes cuáles son los días feriados en Perú este mes? A continuación, te presentamos un detalle de los días de descanso que podrás disfrutar en diciembre de 2024.

Este año, diciembre nos trae una serie de feriados y días no laborables que permiten conectar con nuestros seres queridos y disfrutar de un merecido descanso. Entre los días feriados oficiales se encuentran el 8 de diciembre, en conmemoración de la Inmaculada Concepción. Además, el 9 de diciembre, Día de la Batalla de Ayacucho, también es feriado nacional, y por supuesto, el 25 de diciembre, en celebración de la Navidad.

¿Feriado largo en Navidad?

Pero eso no es todo, ya que el Gobierno ha dispuesto que el 23 y 24 de diciembre sean días no laborables para el sector público, lo que permite extender el periodo vacacional y disfrutar de una Navidad más larga. De esta manera, los peruanos podrán iniciar sus celebraciones navideñas desde antes y pasar más tiempo con sus familias.



Es importante destacar que, si bien estos días son feriados nacionales, algunas empresas del sector privado pueden tener sus propias políticas respecto a los días de descanso. Por ello, te recomendamos consultar con tu empleador para conocer los detalles específicos de tu caso.

¿Qué días son feriados en el mes de diciembre 2024?

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

¿Por qué son diferentes el día feriado y día no laborable?

Un feriado y un día no laborable tienen diferencias importantes. Un feriado es una fecha festiva en la que tanto empleados públicos como privados están exentos de trabajar, y los estudiantes no tienen clases. En cambio, un día no laborable es una medida temporal decretada por el Gobierno, que generalmente afecta al sector público. En el sector privado, su implementación queda a criterio de cada empleador.

