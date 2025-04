Sixpence None The Richer viene a Lima con su magia musical: ¿cuándo será su concierto y cómo comprar entradas?

La banda se reúne después de 23 años para ofrecer este único show. (Foto: DIFUSIÓN)

Sixpence None The Richer se presentará próximamente en Lima para alegría de sus fanáticos. Conoce los detalles.

La icónica banda estadounidense de pop rock y rock alternativo, Sixpence None The Richer, se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 17 de junio para deleitar al público limeño con su inconfundible estilo melódico y nostálgico.

Es importante destacar que la banda se reúne después de 23 años para ofrecer este único show como parte de una gira especial por Latinoamérica. En este esperado regreso, Perú figura en la lista de países seleccionados, ya que la banda quiso brindar esta alegría a sus fieles fanáticos peruanos, quienes han mantenido vivo su legado a lo largo de los años.

Reconocidos mundialmente por éxitos como 'Kiss Me', 'There She Goes' y 'Don't Dream It's Over', el grupo liderado por la dulce voz de Leigh Nash y las composiciones de Matt Slocum promete un espectáculo lleno de emociones y recuerdos.

Con una carrera que abarca más de tres décadas y una discografía que combina lo mejor del pop, indie y folk, Sixpence None The Richer llega a Perú como parte de su esperada gira internacional, en la que reviven los grandes clásicos que marcaron a una generación. ¡No te pierdas esta oportunidad única de vivir su música en vivo!

Su llegada a Perú representa un momento único para los fanáticos, quienes finalmente podrán corear en vivo los temas que han sido parte de la banda sonora de sus vidas. ¡Una noche imperdible!

Como se recuerda, Sixpence None The Richer ha sido reconocido a nivel mundial, figurando en múltiples listas de los mejores éxitos de los años 90 y 2000. Su icónica canción "Kiss Me" recibió certificaciones de oro y platino en varios países, consolidándose como uno de los temas más emblemáticos de esa década y dejando una huella imborrable en la música pop y rock alternativo.

No dejes pasar esta oportunidad de vivir los grandes éxitos de una de las bandas más icónicas del pop rock. ¡Prepárate para cantar y emocionarte junto a ellos!

Su visita al Anfiteatro del Parque de la Exposición el 17 de junio será un evento histórico para los fanáticos locales, quienes han esperado años para este momento. Entrada a través de Ticketmaster.pe.

