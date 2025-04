Justin Bieber: se reveló los problemas que tendría tras sus últimas polémicas apariciones

Justin Bieber ha preocupado a fans por su estado actual. (Foto: redes sociales)

Unas imágenes recientes y un gesto inesperado han encendido las alarmas alrededor del cantante.

Las últimas apariciones de Justin Bieber han generado inquietud entre sus seguidores y personas cercanas. Videos donde se le ve actuando de forma errática en redes sociales y durante el festival de Coachella han dado paso a todo tipo de especulaciones. Ahora, una voz cercana rompe el silencio y plantea una inquietante teoría.

¿Por qué rompió lazos con Drew House y su viejo entorno?

Ryan Good, exmánager de giras de Bieber y quien fue uno de sus mejores amigos durante años, reveló a TMZ que hace más de un año no tiene contacto con el cantante. Aunque todavía ocupa el cargo de director creativo en Drew House —la firma de ropa que ambos fundaron— Justin se desvinculó públicamente de la marca hace apenas unos días.

Su ruptura con esta empresa incluyó un polémico video donde anunciaba la separación con un tono que fue considerado insensible, especialmente porque parte del equipo había perdido sus hogares en los incendios forestales de California.

Además, Justin anunció el lanzamiento de una nueva marca llamada Skylrk, lo que fue interpretado por algunos como una forma simbólica de dejar atrás su pasado. Este distanciamiento también parece coincidir con un quiebre personal: Ryan Good atribuye el alejamiento a su salida de Churchome, la iglesia a la que asiste Bieber, y que él califica como una “secta”, especialmente por la influencia del pastor Judah Smith, conocido por sus polémicas.

¿Problemas económicos o personales detrás del caos?

Según People y The Hollywood Reporter, hay una creciente preocupación por el estado emocional y financiero del intérprete de 'Peaches'. Los medios señalan que Bieber está “luchando contra muchos demonios” y que arrastra deudas millonarias tras cancelar su gira Justice.

Por su parte, el bloguero Perez Hilton aseguró que Bieber “está trolleando al público, en parte porque quiere atención y en parte porque le parece gracioso”, comparando su comportamiento con el de Britney Spears.

Ante estas afirmaciones, el equipo de Bieber no tardó en responder con dureza: “Es ‘clickbait’ y se basa en ‘fuentes’ sin nombre claramente decepcionadas porque ya no trabajan con Justin. Estas historias innecesarias no detendrán su crecimiento personal”, afirmaron en un comunicado oficial. Sin embargo, más allá de los desmentidos, el hermetismo que rodea al cantante alimenta la incertidumbre.

