Fin de semana largo en mayo 2025: ¿cuándo inicia y quiénes descansan?

El feriado largo es ideal para realizar un viaje. Foto: Andina Noticias

Conoce todos los detalles del próximo feriado largo en Perú. Una oportunidad ideal para planificar un viaje interno por el país.

El próximo feriado largo es una excelente oportunidad para descansar y disfrutar de un merecido descanso o realizar un viaje. Según el calendario oficial de feriados en el país, el próximo descanso prolongado permitirá a los ciudadanos planear actividades de esparcimiento sin interferir en sus actividades laborales y académicas.

¿Cuándo será el fin de semana largo en mayo 2025?

La próxima semana, los peruanos podrán aprovechar un nuevo fin de semana largo gracias a la celebración del Día del Trabajo, que se conmemora el jueves 1 de mayo. Además, el Gobierno ha declarado el viernes 2 como día no laborable para los trabajadores del sector público.

Al juntarse con el sábado 3 y domingo 4 de mayo, se forma un feriado largo ideal para descansar, viajar o avanzar con pendientes. Es importante recordar que los días no laborables en el sector público deben recuperarse después, y están pensados también para fomentar el turismo dentro del país.

En el caso del sector privado, tomar libre el viernes 2 de mayo no es obligatorio. Dependerá de un acuerdo entre el empleador y el trabajador si deciden tomarse ese día como parte del descanso.



(Foto: Andina Noticias)

¿Quiénes descansan el fin de semana largo de mayo 2025?

Según las normas sobre los feriados, tanto los trabajadores del sector público como del privado tienen derecho a descansar el 1 de mayo. Si una persona trabaja ese día y no se le da otro día libre en compensación, debe recibir un pago triple. Por ejemplo, si normalmente gana 100 soles diarios y trabaja el 1 de mayo sin descanso sustituto, le deben pagar 300 soles por ese día.

El viernes 2 de mayo será un día no laborable para quienes trabajan en el sector público, pero no se considera feriado. En el caso del sector privado, cada empresa decidirá si otorga ese día libre o no. A diferencia del 1 de mayo, este día no incluye pago adicional.