Sismo de magnitud 6.1 alarmó a la población en Lima y Callao: ¿cómo actuar en estos casos?

Este domingo 15 de junio los ciudadanos de Lima y Callao y público en general vivieron momentos de mucha preocupación.

Un sismo de magnitud 6.1 remeció la ciudad de Lima y Callao la mañana de este domingo 15 de junio, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico se registró en horas de la mañana y tuvo como epicentro una zona ubicada a 30 kilómetros al suroeste de la Provincia Constitucional del Callao, con una profundidad de 49 kilómetros.

Sismo de 6.1 se sintió en Lima y Callao en horas de la mañana

Minutos después del sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano, llevando tranquilidad a la población costera.

El fuerte temblor, uno de los más intensos sentidos en Lima y Callao en los últimos años, provocó escenas de pánico en diferentes distritos. El movimiento coincidió con las celebraciones por el Día del Padre, lo que generó confusión en centros comerciales, viviendas y espacios públicos. En redes sociales se viralizaron videos de ciudadanos evacuando locales comerciales y reaccionando al sismo.

Sismo en Lima y Callao: se reportó la muerte de una persona en Independencia

Además, se han reportado desprendimientos de tierra en los acantilados de la Costa Verde, particularmente en los tramos que atraviesan los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos. Lamentablemente, se conoció que en el distrito de Independencia se reportó un fallecido de 37 años debido a la caída de una pared.

Aproximadamente 30 minutos después del sismo principal, el IGP registró una réplica de magnitud 3.6 con epicentro a 39 kilómetros al suroeste del Callao.

Las autoridades instaron a la población a mantener la calma, revisar sus planes de emergencia y estar atentos a la información oficial a través de los canales del IGP, la Marina de Guerra y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Sismo de 6.1 remeció Lima y Callao ¿Qué hacer en caso de un sismo?

Ante un sismo, es fundamental actuar con rapidez y mantener la calma. Aquí te detallo qué hacer antes, durante y después de un sismo, según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y organismos internacionales de gestión del riesgo:

ANTES de un sismo (prevención):

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín, documentos importantes y copia de llaves.

Identifica las zonas seguras dentro de tu casa, oficina o centro educativo (columnas, estructuras firmes, marcos de puertas resistentes).

Ten lista una ruta de evacuación libre de obstáculos.

Participa en simulacros y conversa con tu familia sobre un plan de emergencia.

Fija estantes, espejos y objetos pesados a las paredes para evitar caídas.

DURANTE un sismo:

Mantén la calma. No corras, no grites y no uses ascensores.

Si estás dentro de un edificio:

Refúgiate en una zona segura previamente identificada.

Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y escaleras.

Si estás en cama, cúbrete la cabeza con una almohada y quédate quieto.

Si estás en la calle:

Aléjate de cables eléctricos, postes, árboles, ventanas o construcciones.

Si estás manejando:

Detén el vehículo en un lugar seguro, sin bloquear vías de emergencia.

No uses el celular, salvo para emergencias.

DESPUÉS de un sismo:

Evacúa con calma si tu vivienda presenta daños estructurales.

Revisa si hay fugas de gas, cortocircuitos o incendios.

Sigue las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales.

Usa la radio para estar informado.

No regreses a tu vivienda hasta que se confirme que es segura.

Estate atento a posibles réplicas.

