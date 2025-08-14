Impulsa tu futuro: Comunicación Empresarial y Marketing Digital en ESAN University. (Foto: DIFUSIÓN)

Conoce más de la carrera Comunicación Empresarial y Marketing Digital de la ESAN University.

¿Listo para liderar la transformación digital y destacar en el mundo de los negocios? En ESAN University, la carrera de Comunicación Empresarial y Marketing Digital te prepara con una visión integral para gestionar la imagen de empresas y crear estrategias impactantes. Tu futuro empieza aquí.

ESAN University: prepárate para el éxito

· Plan de estudios flexible y actualizado: Con una currícula diseñada por expertos, alineada a las tendencias del mercado digital, te aseguras una formación de vanguardia. Saldrás con las habilidades que las empresas buscan hoy.

· Especialización y certificación: Potencia tu perfil con áreas clave como publicidad y planificación de medios, analítica digital y redes sociales, o relaciones públicas e imagen corporativa. Además, obtén certificaciones en Data Science o emprendimiento para diferenciarte.

· Visión global sin límites: Accede a un doble grado y más de 130 convenios internacionales en América, Europa y Asia. Experimenta el mundo con intercambios y el programa ESAN Global Week, con profesores extranjeros en el campus.

Si tienes una mente creativa, te apasiona la tecnología, sabes analizar datos y transmitir mensajes claros, esta carrera es para ti. Serás capaz de gestionar la reputación de marcas y ser un especialista en marketing digital.

¡No esperes más! Visita nuestro campus y conoce de cerca tu futura carrera. Ingresa aquí y da el primer paso hacia tu éxito profesional.

Contenido patrocinado por Esan University

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!